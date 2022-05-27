В окопах номер люкс — військові Миколаєва облаштували люксовий бліндаж на передовій

В той час, коли російські окупанти залишають собі купу бруду, сміття та екскрементів, у наших військових панує чистота й затишок.

Українці навіть в окопах змогли облаштувати кращі умови, ніж у російських будинках.

На кухні стіл, вбраний білою скатертиною, облаштоване місце для кухонного приладдя, й усе у стерильній чистоті навіть під землею.

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Їжу готують на газовій плиті, є камера для продуктів та раковина, де можна вимити руки.

Тут хазяйнує військовий кухар Сатана, який годує солдатів. Він родом із Київщини, у війську працює з 2016. Двічі намагався повернутися до нормального життя, але тягнуло до побратимів.

Той, хто народжений бути вільним, ніколи не буде рабом. Ми на своїй землі, вони прийшли до нас, а не ми до них.

Та кухня — не єдина гордість бліндажа.

Військові поставили тут навіть душову кабіну й облаштували міні-баню, де вони купаються та перуть речі.

Сплять захисники не на підлозі, а на м’яких ліжках, хоча й сон на передовій не завжди можливий.

У Миколаївську область мобілізовані люди з різних областей. До прикладу, пан Андрій з Черкащини на війні з початку повномасштабного вторгнення — вже третій місяць. Який він, побут на передовій — дивися у відео:

Та роботи у наших військових ще багато. Так, біля українського кордону Білорусь почала проводити навчання. Дізнайся про це більше за посиланням.