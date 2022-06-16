Я Мариуполь. Семья — под Винницей заработал первый оздоровительный центр для переселенцев

Под Винницей открыли первый в Украине оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя.

Его назвали Я Семья, потому что будут отдыхать в бывшем лагере, подчиняющемся национальной полиции, исключительно семьи с детьми.

Туда уже заехало 35 семей. А за восемь смен здесь должны оздоровиться почти тысяча мариупольцев.

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Создание центра Я Мариуполь. Семья — это общий проект Винницкого и Мариупольского городских советов. Все для того, чтобы люди смогли пройти реабилитацию и восстановиться от ужасов, которые они пережили во время российских бомбардировок.

Напомним, что ранее мы рассказывали об украинских медиках из Мариуполя, ставших Врачами без границ.