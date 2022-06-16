Я Маріуполь. Родина — під Вінницею запрацював перший оздоровчий центр для переселенців

Під Вінницею відкрили перший в Україні оздоровчий центр для переселенців з Маріуполя.

Його назвали Я Родина, бо відпочиватимуть у колишньому таборі, який підпорядковувався національній поліції, виключно сім’ї з дітьми.

Туди вже заїхало 35 родин. А за вісім змін тут мають оздоровитися майже тисяча маріупольців.

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Створення центру Я Маріуполь. Родина — це спільний проект Вінницької та Маріупольської міських рад. Усе для того, щоб люди змогли пройти реабілітацію та відновитися від тих жахіть, які вони пережили під час російських бомбардувань.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про українських медиків з Маріуполя, які стали Лікарями без кордонів.