В Украине упростили порядок получения статуса ВПЛ: Ирина Верещук о нововведениях

На днях Кабинет министров Украины принял несколько нормативных актов, существенно упрощающих получение статуса ВПЛ. В таких условиях украинцам станет проще получить статус внутренне перемещенного лица.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук объяснила детали и рассказала, как получить статус ВПЛ по упрощенной процедуре.

Упрощение процедуры

Теперь для получения статуса ВПЛ необязательно иметь паспорт, поскольку многие украинцы сталкивались с проблемой получения статуса без документов, которые были потеряны во время войны;

Для выплат будет достаточно временной справки статуса ВПЛ;

Также не требуется отметка Взятия на учет в Миграционной службе;

Смена места регистрации не влияет на справку ВПЛ;

Верещук уверяет, что это ещё не все упрощения, в будущем их станет больше.

И хотя сейчас поток людей, вынужденных получать статус ВПЛ, по сравнению с прошлыми месяцами полномасштабной войны снижается, Ирина Верещук говорит: не стоит выдыхать с облегчением.

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— Именно сейчас, после этих упрощений, можно ожидать очередного прилива желающих получить статус ВПЛ, поскольку в марте, апреле, мае и июне люди сталкивались со многими проблемами в этом вопросе. К примеру, потерей паспорта.

План Маршалла для Украины: что нужно знать ВПЛ

Завтра в Швейцарии состоится конференция, касающаяся помощи Украине. На ней будет подниматься и так называемый план Маршалла. В этом же пакете есть отдельная часть, касающаяся внутренне перемещенных лиц.

Страны-партнеры согласились помочь ВПЛ. К примеру, со строительством модульных городков, восстановлением поврежденных домов, а самое главное — в предоставлении рабочих мест.

Если тебе необходима помощь с получением статуса ВПЛ или у тебя есть другие вопросы, касающиеся перемещения, выплат, паспортных документов, образования или даже здравоохранения — обращайся на горячую линию Мининтеграции: 1548

Или по мобильному телефону: +38 (096) 078-84-33

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