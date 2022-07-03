Украина

В Украине упростили порядок получения статуса ВПЛ: Ирина Верещук о нововведениях

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 03 июля 2022, 18:00

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