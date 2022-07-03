В Україні спростили порядок отримання статусу ВПО: Ірина Верещук про нововведення

Днями Кабінет міністрів ухвалив декілька нормативних актів, які суттєво спрощують отримання процедури статусу ВПО. За таких умов українцям стане простіше отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

Віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук пояснила деталі та розповіла, як отримати статус ВПО за спрощеною процедурою.

Спрощення процедури

Відтепер для отримання статусу ВПО не обов’язково мати паспорт, оскільки багато українців стикалися із проблемою отримання статусу без документів, які були втрачені під час війни;

Для виплат буде достатньо тимчасової довідки статусу ВПО;

Також не потрібна позначка Взяття на облік у Міграційній службі;

Зміна місця реєстрації не впливає на довідку ВПО;

Верещук запевняє, що це ще не всі спрощення, а в майбутньому їх стане ще більше.

І хоч зараз потік людей, які змушені отримувати статус ВПО, зменшується у порівнянні з минулими місяцями повномасштабної війни, Ірина Верещук каже: не варто видихати із полегшенням.

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— Саме зараз, після цих спрощень, можна очікувати на черговий приплив охочих отримати статус ВПО, оскільки у березні, квітні, травні та червні люди стикалися з багатьма проблемами цього питання. Наприклад, втрата паспорта.

План Маршалла для України: що треба знати ВПО

Завтра у Швейцарії відбудеться конференція, що стосуватиметься допомоги Україні. На ній обговорюватимуть, зокрема, і план Маршалла. У цьому ж пакеті є окрема частина, яка стосується внутрішньо переміщених осіб.

Країни-партнери зголосилися допомогти ВПО. До прикладу, з будівництвом модульних містечок, відбудовою пошкоджених будинків, а найголовніше — наданням робочих місць.

Якщо тобі необхідна допомога з отриманням статусу ВПО чи з інших питаннь стосовно переміщення у ТОТ, виплат, документів, освіти чи навіть охорони здоров’я — звертайся на гарячу лінію Мінінтеграції: 1548

Або за мобільним телефоном: +38 (096) 078-84-33

Раніше ми розповідали, чому затримують виплати ВПО.

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