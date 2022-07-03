В Україні спростили порядок отримання статусу ВПО: Ірина Верещук про нововведення

Днями Кабінет міністрів ухвалив декілька нормативних актів, які суттєво спрощують отримання процедури статусу ВПО. За таких умов українцям стане простіше отримати статус внутрішньо переміщеної особи.
Віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук пояснила деталі та розповіла, як отримати статус ВПО за спрощеною процедурою.
Верещук запевняє, що це ще не всі спрощення, а в майбутньому їх стане ще більше.
Верещук запевняє, що це ще не всі спрощення, а в майбутньому їх стане ще більше.
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І хоч зараз потік людей, які змушені отримувати статус ВПО, зменшується у порівнянні з минулими місяцями повномасштабної війни, Ірина Верещук каже: не варто видихати із полегшенням.
— Саме зараз, після цих спрощень, можна очікувати на черговий приплив охочих отримати статус ВПО, оскільки у березні, квітні, травні та червні люди стикалися з багатьма проблемами цього питання. Наприклад, втрата паспорта.
Завтра у Швейцарії відбудеться конференція, що стосуватиметься допомоги Україні. На ній обговорюватимуть, зокрема, і план Маршалла. У цьому ж пакеті є окрема частина, яка стосується внутрішньо переміщених осіб.
Країни-партнери зголосилися допомогти ВПО. До прикладу, з будівництвом модульних містечок, відбудовою пошкоджених будинків, а найголовніше — наданням робочих місць.
Країни-партнери зголосилися допомогти ВПО. До прикладу, з будівництвом модульних містечок, відбудовою пошкоджених будинків, а найголовніше — наданням робочих місць.
Якщо тобі необхідна допомога з отриманням статусу ВПО чи з інших питаннь стосовно переміщення у ТОТ, виплат, документів, освіти чи навіть охорони здоров’я — звертайся на гарячу лінію Мінінтеграції: 1548
Або за мобільним телефоном: +38 (096) 078-84-33
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