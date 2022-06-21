Верховная Рада Украины приняла закон Об управлении отходами: что изменит это решение

Какими бы ни были хорошими украинские поля, но мусор вряд ли будет хорошо на них смотреться. А во время полномасштабной войны его стало еще больше. Постоянные бомбежки и разборки завалов после них приносят на нашу землю не только эмоциональные потери, но и вред окружающей среде в виде строительного мусора.
Поэтому Верховная Рада Украины сегодня, 21 июня, приняла закон Об управлении отходами, чтобы расширить спектр возможностей для очищения нашей среды.
За законопроект №2207-1-д проголосовали 282 народных депутата.
Однако не стоит ожидать, что он решит все проблемы с засорением среды. Это рамочный документ, который позволит разработать еще несколько секторальных законов, чтобы урегулировать мусороперерабатывающий процесс.
Одним из шагов к выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС было принятие закона Об управлении отходами.
Как отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, наша страна была единственной в Европе, в которой у государства не было контроля над отходами. Таким образом, 90% мусора просто захоронялось в землю.
Наша цель — быть полноправным членом Европейского Союза, поэтому мы должны показать способность проводить реальные европейские реформы.
Наша цель — быть полноправным членом Европейского Союза, поэтому мы должны показать способность проводить реальные европейские реформы.
Прежде всего, закон Об управлении отходами предусматривает установление принципа “загрязнитель платит”, который уже действует в Европе.
Документ дает возможность внедрить расширенную ответственность производителя, который будет обязан обеспечить полную утилизацию упаковки своего продукта.
Также новый закон позволит закрыть старые свалки и привести все существующие к европейским нормам. Благодаря такому шагу Украина сможет построить современную мусороперерабатывающую инфраструктуру и открыть границы для инвесторов.
Кроме того, внедряется европейская иерархия обращения с отходами.
То есть, европейская иерархия обращения с отходами предполагает, что захоронение отходов происходит в последнюю очередь. В первую очередь как производства, так и отдельные хозяйства должны делать все возможное, чтобы предотвратить образование отходов.
Конечная цель — сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды, — пишет Руслан Стрелец.
Конечная цель — сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды, — пишет Руслан Стрелец.
Напомним, ранее мы рассказывали о приложении Пакован от украинских экоактивистов, который поможет облегчить процесс сортировки мусора.
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