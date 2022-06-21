Верховная Рада Украины приняла закон Об управлении отходами: что изменит это решение

Какими бы ни были хорошими украинские поля, но мусор вряд ли будет хорошо на них смотреться. А во время полномасштабной войны его стало еще больше. Постоянные бомбежки и разборки завалов после них приносят на нашу землю не только эмоциональные потери, но и вред окружающей среде в виде строительного мусора.

Поэтому Верховная Рада Украины сегодня, 21 июня, приняла закон Об управлении отходами, чтобы расширить спектр возможностей для очищения нашей среды.

За законопроект №2207-1-д проголосовали 282 народных депутата.

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Однако не стоит ожидать, что он решит все проблемы с засорением среды. Это рамочный документ, который позволит разработать еще несколько секторальных законов, чтобы урегулировать мусороперерабатывающий процесс.

Одним из шагов к выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС было принятие закона Об управлении отходами.

Как отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, наша страна была единственной в Европе, в которой у государства не было контроля над отходами. Таким образом, 90% мусора просто захоронялось в землю.

Наша цель — быть полноправным членом Европейского Союза, поэтому мы должны показать способность проводить реальные европейские реформы.

Что предусматривает закон Об управлении отходами

Прежде всего, закон Об управлении отходами предусматривает установление принципа “загрязнитель платит”, который уже действует в Европе.

Документ дает возможность внедрить расширенную ответственность производителя, который будет обязан обеспечить полную утилизацию упаковки своего продукта.

Также новый закон позволит закрыть старые свалки и привести все существующие к европейским нормам. Благодаря такому шагу Украина сможет построить современную мусороперерабатывающую инфраструктуру и открыть границы для инвесторов.

Кроме того, внедряется европейская иерархия обращения с отходами.

Иерархия обращения с отходами

Предотвращение образования отходов. Подготовка к повторному использованию. Переработка отходов. Другая утилизация, в том числе путем возобновления энергии. Удаление на полигоны (захоронение отходов).

То есть, европейская иерархия обращения с отходами предполагает, что захоронение отходов происходит в последнюю очередь. В первую очередь как производства, так и отдельные хозяйства должны делать все возможное, чтобы предотвратить образование отходов.

Конечная цель — сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды, — пишет Руслан Стрелец.

Напомним, ранее мы рассказывали о приложении Пакован от украинских экоактивистов, который поможет облегчить процесс сортировки мусора.

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