Украина

Верховная Рада Украины приняла закон Об управлении отходами: что изменит это решение

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 июня 2022, 19:00
Верховна Рада України ухвалила закон Про управління відходами

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