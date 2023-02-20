Рабов в рай не пускают — смысл украинского толкования воли. Обращение Зеленского в День Героев Небесной Сотни

Защищать Украину, бороться за ценности и свободы граждан, право на свободную жизнь — это то, что, наверное, есть в ДНК каждого украинца. Исторически сложилось так, что мы ценим свои корни и не дадим никому поработить нас.

Во времена независимой Украины уже была не одна революция, только подтвердившая эти слова. В 2013–2014 годах в Украине продолжалась Революция Достоинства, не один украинец отдал на ней свою жизнь за лучшее будущее нашей страны. Сегодня, 20 февраля, отмечают День Героев Небесной Сотни.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в этот день и почтил память героев.

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— Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу. На площадях. На баррикадах. На передовой. В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность. Украинцы становятся братом, и братом есть каждый, кто украинец. Это основа нашего единства. Единства, которое дает будущее нашему государству и народу. Единства, которое дает нам несокрушимость.

И это основа нашей связи с миром, со всеми, кто ценит свободу и кто готов защищать ее, — подчеркнул Зеленский.

— Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей, — продолжил президент.

Он добавил: защищая Украину сейчас, мы помним, что наша крепость и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила.

— Через девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается. За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никаких сомнений нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев.

Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется, — акцентировал Зеленский.

Вчера, 19 февраля, отмечали День Государственного Герба Украины. Ранее мы рассказывали историю украинского трезубца.

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