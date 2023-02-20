Україна

Рабів до раю не пускають — сенс українського тлумачення волі. Звернення Зеленського у День Героїв Небесної Сотні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 09:40
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