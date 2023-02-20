Рабів до раю не пускають — сенс українського тлумачення волі. Звернення Зеленського у День Героїв Небесної Сотні

Захищати Україну, боротися за цінності та свободи громадян, право на вільне життя — це те, що, напевно, є в ДНК кожного українця. Історично склалося так, що ми цінуємо своє коріння та не дамо нікому поневолити нас.

За часів незалежної України вже була не одна революція, яка тільки підтвердила ці слова. У 2013–2014 роках в Україні тривала Революція Гідності. Не один українець віддав на ній своє життя за краще майбутнє нашої країни. Сьогодні, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Президент України Володимир Зеленський цього дня звернувся до громадян та вшанував пам’ять героїв.

Зараз також дивляться

— Українці знають, що таке виборювати й захищати власну свободу. На площах. На барикадах. На передовій. У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість і самовідданість. Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі й народу. Єдності, яка дає нам незламність.

І це — основа нашого зв’язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її, — наголосив Зеленський.

— Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей, — продовжив президент.

Він додав: захищаючи Україну зараз, ми пам’ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила.

— Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв.

Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться, — акцентував Зеленський.

Вчора, 19 лютого, відзначали День Державного Герба України. Раніше ми розповідали історію українського тризуба.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!