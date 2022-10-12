Ситуация довольно сложная — мэр Львова о возобновлении электроэнергии в городе и подготовке к зиме

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона, как в городе возобновляют электроэнергию и готов ли Львов к отопительному сезону при таких условиях.

Ситуация достаточно сложная. В результате атак выведены из строя четыре подстанции. Мы сейчас вводим альтернативные возможности подачи электроэнергии, воды и тепла в наши дома, — отмечает Садовой.

В городе работают дизель-генераторы, но для этого нужно достаточно много топлива.

По словам главы Львова, на починку подстанций могут уйти месяцы. Ведь трансформаторы нужно заказать, привезти и установить. А это не так-то просто.

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По состоянию на утро 12 октября во Львове уже полностью возобновили поставки воды и электроэнергии после обстрелов. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Но нужно быть максимально экономными и понимать, что могут быть новые атаки.

Мы уже ясно понимаем стратегию агрессора, которая будет внедрена зимой. Будут новые атаки на все объекты критической инфраструктуры, — говорит Садовой.

Поэтому он призывает обустраивать в каждом укрытии пункты обогрева и оказания первой медицинской помощи.

Попытки россиян нанести повреждения критической инфраструктуре Украины в очередной раз доказали, что зима в этом году может быть тяжелой.

Отопительный сезон откладывают. Читай, когда тепло дадут в квартиры.

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