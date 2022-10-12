Ситуація досить складна — мер Львова про відновлення електроенергії в місті та підготовку до зими

Мер Львова Андрій Садовий розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону, як у місті відновлюють електроенергію та чи готовий Львів до опалювального сезону за таких умов.

Ситуація досить складна. Внаслідок атак виведено з ладу чотири підстанції. Ми зараз запроваджуємо альтернативні можливості для подачі електроенергії, води та тепла в наші будинки, — зазначає Садовий.

У місті працюють дизель-генератори, але для їхньої роботи потрібно досить багато палива.

За словами очільника Львова, на полагодження підстанцій можуть піти місяці. Адже трансформатори потрібно замовити, привезти та встановити. А це не так просто.

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Станом на ранок 12 жовтня у Львові вже повністю відновили постачання води і електроенергії після обстрілів. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Але потрібно бути максимально економними та розуміти, що можуть бути нові атаки.

Ми вже чітко розуміємо стратегію агресора, яка буде впроваджена зимою. Будуть нові атаки на всі об’єкти критичної інфраструктури, — каже Садовий.

Тому він закликає облаштовувати в кожному укритті пункти обігріву та надання першої медичної допомоги.

Спроби росіян завдати пошкоджень критичній інфраструктурі України вчергове довели, що зима цьогоріч може бути важкою.

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