Во время войны для арендаторов будут скидки и льготы: Ольга Батова о программе

В Украине возобновляется программа аренды государственного имущества. Арендаторам на время военного положения предоставляют скидки и льготные условия.

Речь идет о помещениях по всей стране. В каких регионах полностью освободят от арендной платы до конца года, а кто может претендовать на скидку в 50% – подробнее рассказала и.о. Главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

Первое, что предусматривает программа аренды госимущества, это скидки на весь период военного времени плюс три месяца скидка на 50%, предоставляемая на любое государственное имущество в аренде.

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Для арендаторов единых имущественных комплексов тоже предоставляется скидка на военное время плюс три месяца на 25%.

Также есть регионы, в которых будут освобождены от арендной платы на неопределенный период в зависимости от тяжести боевых действий, которые были на этих территориях.

Кроме того, от уплаты арендной платы освобождаются те, кто ушел служить в ВСУ.

Такая скидка будет работать на период с 24 февраля до конца их службы. Поэтому даже если после нашей победы человек останется служить, то он будет освобожден от арендной платы все равно.

Второе, что предусматривает это постановление, это упрощение многих сроков и процедур, которые были до военного положения и необходимы для сдачи в аренду. Это нужно для того, чтобы ускорить все процессы.

Понимаем, что сейчас, как государство, мы должны принимать решения быстрее и упрощать процедуры, чтобы дать возможность получать результат скорее.

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