Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги: Ольга Батова про програму

В Україні відновлюють програму оренди державного майна. Орендарям на час воєнного стану надають знижки та пільгові умови.

Йдеться про приміщення по всій країні. У яких регіонах повністю звільнять від орендної плати до кінця року, а хто може претендувати на знижку у 50% – детальніше розповіла в.о. Голови Фонду державного майна України Ольга Батова.

Перше, що передбачає програма оренди держмайна, це знижки на весь період воєнного часу плюс три місяці знижка на 50%, яка надається на будь-яке державне майно, яке в оренді.

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Для орендарів єдиних майнових комплексів теж надається знижка на воєнний час, плюс три місяці на 25%.

Також є регіони, у яких буде звільнено від орендної плати на невизначений період у залежності від тяжкості бойових дій, які були на цих територіях.

Крім того, від сплати орендної плати звільняються ті, хто пішов служити до ЗСУ.

Така знижка працюватиме на період від 24 лютого і до кінця їх служби. Тому навіть якщо після нашої перемоги людина залишиться ще служити, то вона буде звільнена від орендної плати все одно.

Друге, що передбачає ця постанова, це спрощення багатьох строків і процедур, які були до воєнного стану, та були необхідні для здачі в оренду. Це потрібно для того, щоб пришвидшити усі процеси.

Розуміємо, що зараз як держава ми маємо ухвалювати рішення швидше та спрощувати процедури, щоб надати можливість отримувати результат скоріше.

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