Украина

Успеть к зиме: как восстанавливают дома в столице, поврежденные российскими ракетами

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 29 ноября 2022, 14:30

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