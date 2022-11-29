Успеть к зиме: как восстанавливают дома в столице, поврежденные российскими ракетами

В Киеве идет восстановление домов после российских ракетных атак. С 24 февраля в столице повреждено почти 300 жилых домов, 16 имеют серьезные разрушения — например, на Лобановского или Чернобыльской, где выгорело большинство квартир.
Восстановление город начал летом, в 14-ти разбитых домах уже завершают ремонтные работы. Но за последний месяц еще несколько прилетов по столице. Успеют ли восстановить эти дома?
Вот так сейчас выглядит пятиэтажка, куда неделю назад попал осколок российской ракеты. Дыру в стене коммунальщики замостили пленкой и фанерой.
Квартира Светланы и Петра на четвертом этаже, самый большой удар и пожар пришлись на этаж ниже, там и погибла соседка. У супругов повреждена кухня, хуже всего — просел пол, в стене дыра, по всей квартире трещины.
Здесь была дыра, рабочие лопатами выскребли все оттуда. Потом дошли до кирпичей, а они посыпались, — рассказывает жительница поврежденного дома Светлана.
Здесь была дыра, рабочие лопатами выскребли все оттуда. Потом дошли до кирпичей, а они посыпались, — рассказывает жительница поврежденного дома Светлана.
Жить здесь сейчас не рискуют, потому что непонятно, выдержит ли после пожара и удара перекрытие. Временно их приютили в соседней школе, там и ночуют.
Мы в комнате были, легли спать, потом пошел дым клубами, от запаха чуть не задохнулись, — рассказывает о моменте удара семья Романчуков.
Мы в комнате были, легли спать, потом пошел дым клубами, от запаха чуть не задохнулись, — рассказывает о моменте удара семья Романчуков.
Тоже в квартире в момент удара была и Инна.
Я на балконе пожар тушила, обожгла ноги и пальцы. Когда уже вышла из квартиры, не поняла, где брались эти силы тушить пожар, — рассказывает Инна.
Я на балконе пожар тушила, обожгла ноги и пальцы. Когда уже вышла из квартиры, не поняла, где брались эти силы тушить пожар, — рассказывает Инна.
Сейчас в доме уже есть отопление, свет, вода. Но нет газа. Жители говорят, приезжали специалисты, осматривали повреждения. Теперь ждут акт.
В коммунальном предприятии Жилинвестстрой, контролирующем восстановление домов после ракетных атак, говорят: на первый взгляд, пятиэтажка пригодна к восстановлению. Работы могут начать уже в этом году.
Директор коммунального предприятия Жилинвестстрой-УКС Александр Акимов рассказал, как происходит процесс утверждения восстановления:
По завершении обследований будут предоставлены проектные решения для экспертизы. Пройдем экспертизу, получим положительное заключение и будем выполнять работы.
По завершении обследований будут предоставлены проектные решения для экспертизы. Пройдем экспертизу, получим положительное заключение и будем выполнять работы.
От российских ракетных атак в Киеве повреждены уже 293 жилых дома, большинство взрывной волной. Там нужно было менять окна и двери, чинить крыши, на части объектов работы уже выполнили, говорят в КГГА.
16 домов получили серьезные разрушения — и сейчас восстановление 14-ти из них почти завершают. В шетнадцатиэтажку на Чернобыльской осколок ракеты попал еще 15-го марта.
Повредило газовую трубу, от этого был взрыв, 80% квартир полностью выгорело. Восстанавливать дом начали в июне, и уже через неделю обещают: начнут заселять людей.
Восстановили все полностью, отчистили, все новые коммуникации — новый газовый стояк, отопление, электричество.
Восстановили все полностью, отчистили, все новые коммуникации — новый газовый стояк, отопление, электричество.
Дом панельный — перекрытие усилили, поставили новые лифты, пожарную сигнализацию. Многоэтажка будет энергоэффективной, потому что повсюду новые пластиковые окна и двери, утепленный фасад.
В каждой квартире сделали ремонт: поклеили обои, сделали пол, установили сантехнику и еще будет газовая плита. Коммуникации подключены: газ, отопление, вода. Не успевают подрядчики закончить еще два киевских дома, где есть серьезные разрушения. Продолжат в следующем году.
Это дома, которые были повреждены позже, на Глубочицкой. Там выполняют работы по демонтажу разрушенных конструкций. Нам нужно время, где-то до второго квартала следующего года, — говорит Александр Акимов.
Это дома, которые были повреждены позже, на Глубочицкой. Там выполняют работы по демонтажу разрушенных конструкций. Нам нужно время, где-то до второго квартала следующего года, — говорит Александр Акимов.
Более сложная история с домом на Жилянской, куда попал иранский дрон и погибли четверо жителей. Владельцы квартир хотят сберечь дом, даже создали соответствующую петицию. Впрочем, по мнению городских властей, восстановлению он не подлежит.
Предварительное обследование состояния строительных конструкций, инженерных систем и объекта в целом выявило разрушение, повреждение и дефекты, снижающие прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций. Конструктивные элементы и инженерные сети здания, как и жилищный объект в целом, восстановлению не подлежат.
Жители дома на Жилянской объединились, говорят, готовы самостоятельно привлечь архитекторов и даже инвесторов, чтобы отстроить этот или свести с нуля аналогичный.
Если городские власти скажут, что нет средств, не хватает или еще что-то, мы согласны привлечь инвесторов, которые нам помогут, — говорит жительница поврежденного дома на Жилянской Татьяна Махринская.
Если городские власти скажут, что нет средств, не хватает или еще что-то, мы согласны привлечь инвесторов, которые нам помогут, — говорит жительница поврежденного дома на Жилянской Татьяна Махринская.
В доме на Жилянской 16 квартир, четыре разрушены полностью. Сейчас люди живут у родственников, но говорят, готовы ждать, чтобы только их дом восстанавливали именно на этом месте.
Раньше мы рассказывали, сколько будут продолжаться отключения света в Киеве.
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