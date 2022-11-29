Успеть к зиме: как восстанавливают дома в столице, поврежденные российскими ракетами

В Киеве идет восстановление домов после российских ракетных атак. С 24 февраля в столице повреждено почти 300 жилых домов, 16 имеют серьезные разрушения — например, на Лобановского или Чернобыльской, где выгорело большинство квартир.

Восстановление город начал летом, в 14-ти разбитых домах уже завершают ремонтные работы. Но за последний месяц еще несколько прилетов по столице. Успеют ли восстановить эти дома?

Восстановление поврежденных домов после ракетных ударов в Киеве

Вот так сейчас выглядит пятиэтажка, куда неделю назад попал осколок российской ракеты. Дыру в стене коммунальщики замостили пленкой и фанерой.

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Квартира Светланы и Петра на четвертом этаже, самый большой удар и пожар пришлись на этаж ниже, там и погибла соседка. У супругов повреждена кухня, хуже всего — просел пол, в стене дыра, по всей квартире трещины.

Здесь была дыра, рабочие лопатами выскребли все оттуда. Потом дошли до кирпичей, а они посыпались, — рассказывает жительница поврежденного дома Светлана.

Жить здесь сейчас не рискуют, потому что непонятно, выдержит ли после пожара и удара перекрытие. Временно их приютили в соседней школе, там и ночуют.

Мы в комнате были, легли спать, потом пошел дым клубами, от запаха чуть не задохнулись, — рассказывает о моменте удара семья Романчуков.

Тоже в квартире в момент удара была и Инна.

Я на балконе пожар тушила, обожгла ноги и пальцы. Когда уже вышла из квартиры, не поняла, где брались эти силы тушить пожар, — рассказывает Инна.

Сейчас в доме уже есть отопление, свет, вода. Но нет газа. Жители говорят, приезжали специалисты, осматривали повреждения. Теперь ждут акт.

В коммунальном предприятии Жилинвестстрой, контролирующем восстановление домов после ракетных атак, говорят: на первый взгляд, пятиэтажка пригодна к восстановлению. Работы могут начать уже в этом году.

Как принимают решение о восстановлении или сносе домов

Директор коммунального предприятия Жилинвестстрой-УКС Александр Акимов рассказал, как происходит процесс утверждения восстановления:

По завершении обследований будут предоставлены проектные решения для экспертизы. Пройдем экспертизу, получим положительное заключение и будем выполнять работы.

От российских ракетных атак в Киеве повреждены уже 293 жилых дома, большинство взрывной волной. Там нужно было менять окна и двери, чинить крыши, на части объектов работы уже выполнили, говорят в КГГА.

16 домов получили серьезные разрушения — и сейчас восстановление 14-ти из них почти завершают. В шетнадцатиэтажку на Чернобыльской осколок ракеты попал еще 15-го марта.

Повредило газовую трубу, от этого был взрыв, 80% квартир полностью выгорело. Восстанавливать дом начали в июне, и уже через неделю обещают: начнут заселять людей.

Восстановили все полностью, отчистили, все новые коммуникации — новый газовый стояк, отопление, электричество.

Дом панельный — перекрытие усилили, поставили новые лифты, пожарную сигнализацию. Многоэтажка будет энергоэффективной, потому что повсюду новые пластиковые окна и двери, утепленный фасад.

В каждой квартире сделали ремонт: поклеили обои, сделали пол, установили сантехнику и еще будет газовая плита. Коммуникации подключены: газ, отопление, вода. Не успевают подрядчики закончить еще два киевских дома, где есть серьезные разрушения. Продолжат в следующем году.

Это дома, которые были повреждены позже, на Глубочицкой. Там выполняют работы по демонтажу разрушенных конструкций. Нам нужно время, где-то до второго квартала следующего года, — говорит Александр Акимов.

Жители готовы самостоятельно восстанавливать дома

Более сложная история с домом на Жилянской, куда попал иранский дрон и погибли четверо жителей. Владельцы квартир хотят сберечь дом, даже создали соответствующую петицию. Впрочем, по мнению городских властей, восстановлению он не подлежит.

Предварительное обследование состояния строительных конструкций, инженерных систем и объекта в целом выявило разрушение, повреждение и дефекты, снижающие прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций. Конструктивные элементы и инженерные сети здания, как и жилищный объект в целом, восстановлению не подлежат.

Жители дома на Жилянской объединились, говорят, готовы самостоятельно привлечь архитекторов и даже инвесторов, чтобы отстроить этот или свести с нуля аналогичный.

Если городские власти скажут, что нет средств, не хватает или еще что-то, мы согласны привлечь инвесторов, которые нам помогут, — говорит жительница поврежденного дома на Жилянской Татьяна Махринская.

В доме на Жилянской 16 квартир, четыре разрушены полностью. Сейчас люди живут у родственников, но говорят, готовы ждать, чтобы только их дом восстанавливали именно на этом месте.

Раньше мы рассказывали, сколько будут продолжаться отключения света в Киеве.

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