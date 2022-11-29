Встигнути до зими: як відновлюють будинки в столиці, пошкоджені російськими ракетами

У Києві триває відновлення будинків після російських ракетних атак. Від 24-го лютого у столиці пошкоджено майже 300 житлових будинків, 16 мають серйозні руйнування — як от на Лобановського чи Чорнобильській, де вигоріло більшість квартир.
Відбудову місто розпочало влітку, у 14-ти потрощених будинках уже завершують ремонтні роботи. Але за останній місяць маємо ще декілька прильтів по столиці. Чи встигнуть відновити ці будинки?
Ось так зараз виглядає п’ятиповерхівка, куди тиждень тому влучив уламок російської ракети. Діру у стіні комунальники замостили плівкою та фанерою.
Квартира Світлани та Петра на четвертому поверсі, найбільший удар та пожежа прийшлися на поверх нижче, там і загинула сусідка. У подружжя пошкоджена кухня, найгірше — просіла підлога, у стіні діра, по усій квартирі тріщини.
Тут була дірка, робітники лопатами вишкребли все звідти. Потім дістались цегли, а вона посипалася, — розповідає мешканка пошкодженого будинку Світлана.
Тут була дірка, робітники лопатами вишкребли все звідти. Потім дістались цегли, а вона посипалася, — розповідає мешканка пошкодженого будинку Світлана.
Жити тут зараз не ризикують, бо незрозуміло, чи витримає після пожежі та удару перекриття. Тимчасово їх прихистили у сусідній школі, там і ночують.
Ми в кімнаті були, полягали, потім пішов дим клубами, від запаху ледь не задихнулися, — розповідають про момент удару подружжя Романчуків.
Ми в кімнаті були, полягали, потім пішов дим клубами, від запаху ледь не задихнулися, — розповідають про момент удару подружжя Романчуків.
Теж у квартирі в момент удару була й Інна.
Я на балконі пожежу гасила, попекла ноги і пальці. Коли вже вийшла з квартири, не зрозуміла де бралися ті сили гасити пожежу, — розповідає пані Інна.
Я на балконі пожежу гасила, попекла ноги і пальці. Коли вже вийшла з квартири, не зрозуміла де бралися ті сили гасити пожежу, — розповідає пані Інна.
Нині в будинку вже є опалення, світло, вода. Але немає газу. Мешканці кажуть, приїжджали фахівці, оглядали пошкодження. Тепер чекають на акт.
У комунальному підприємстві Житлоінвестбуд, яке контролює відбудову будинків після ракетних атак, кажуть: на перший погляд, п’ятиповерхівка придатна до відновлення. Роботи можуть почати вже цього року.
Директор комунального підприємства Житлоінвестбуд-УКБ Олександр Акімов розповів, як відбувається процес затвердження відбудови:
Після завершення обстежень будуть надані проектні рішення для експертизи. Пройдемо експертизу, отримаємо позитивний висновок і будемо виконувати роботи.
Після завершення обстежень будуть надані проектні рішення для експертизи. Пройдемо експертизу, отримаємо позитивний висновок і будемо виконувати роботи.
Від російських ракетних атак у Києві пошкоджено вже 293 житлові будинки, більшість вибуховою хвилею. Там треба було міняти вікна та двері, лагодити дахи, на частині об’єктів роботи вже виконали, кажуть у КМДА.
16 будинків отримали серйозні руйнування — і зараз відбудову 14-ти з них майже завершують. У шістнадцятиповерхівку на Чорнобильській уламок ракети влучив ще 15 березня.
Пошкодило газову трубу, від цього був вибух, 80% квартир повністю вигоріли. Відновлювати будинок розпочали в червні, і вже за тиждень обіцяють: почнуть заселяти людей.
Відновили все повністю, відчистили, всі нові комунікації — новий стояк газовий, опалення, електрика.
Відновили все повністю, відчистили, всі нові комунікації — новий стояк газовий, опалення, електрика.
Будинок панельний — перекриття підсилили, поставили нові ліфти, пожежну сигналізацію. Багатоповерхівка буде енергоефективною, бо всюди нові пластикові вікна та двері, утеплений фасад.
У кожній квартирі зробили ремонт: поклеїли шпалери, зробили підлогу, встановили сантехніку і ще буде газова плита. Комунікації підключені: є газ, опалення, вода. Не встигають підрядники завершити ще два київські будинки, де є серйозні руйнування. Продовжать наступного року.
Це будинки, які були пошкоджені пізніше, на Глибочицькій. Там виконують роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій. Нам потрібен час, десь до другого кварталу наступного року, — каже Олександр Акімов.
Це будинки, які були пошкоджені пізніше, на Глибочицькій. Там виконують роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій. Нам потрібен час, десь до другого кварталу наступного року, — каже Олександр Акімов.
Складніша історія з будинком на Жилянській, куди влучив іранський дрон і загинуло четверо мешканців. Власники квартир хочуть зберегти будинок, навіть створили відповідну петицію. Втім, на думку міської влади, відновленню він не підлягає.
Попереднє обстеження стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об’єкта в цілому виявило руйнування, пошкодження та дефекти, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Конструктивні елементи й інженерні мережі будинку, як і житловий об’єкт у цілому, відновленню не підлягають.
Мешканці будинку на Жилянській об’єдналися, кажуть готові самотужки залучити архітекторів і навіть інвесторів, щоб відбудувати цей або ж звести з нуля аналогічний.
Якщо міська влада скаже, що немає коштів, чи не вистачає, чи ще щось, ми згодні залучити інвесторів, які нам допоможуть, — каже мешканка пошкодженого будинку на Жилянській Тетяна Махрінська.
Якщо міська влада скаже, що немає коштів, чи не вистачає, чи ще щось, ми згодні залучити інвесторів, які нам допоможуть, — каже мешканка пошкодженого будинку на Жилянській Тетяна Махрінська.
У будинку на Жилянській 16 квартир, чотири зруйновані повністю. Зараз люди живуть у родичів, але кажуть — готові чекати, аби тільки їхній будинок відновлювали саме на цьому місці.
Раніше ми розповідали, скільки триватимуть відключення світла в Києві.
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