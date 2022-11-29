Встигнути до зими: як відновлюють будинки в столиці, пошкоджені російськими ракетами

У Києві триває відновлення будинків після російських ракетних атак. Від 24-го лютого у столиці пошкоджено майже 300 житлових будинків, 16 мають серйозні руйнування — як от на Лобановського чи Чорнобильській, де вигоріло більшість квартир.

Відбудову місто розпочало влітку, у 14-ти потрощених будинках уже завершують ремонтні роботи. Але за останній місяць маємо ще декілька прильтів по столиці. Чи встигнуть відновити ці будинки?

Відновлення пошкоджених будинків після ракетних ударів у Києві

Ось так зараз виглядає п’ятиповерхівка, куди тиждень тому влучив уламок російської ракети. Діру у стіні комунальники замостили плівкою та фанерою.

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Квартира Світлани та Петра на четвертому поверсі, найбільший удар та пожежа прийшлися на поверх нижче, там і загинула сусідка. У подружжя пошкоджена кухня, найгірше — просіла підлога, у стіні діра, по усій квартирі тріщини.

Тут була дірка, робітники лопатами вишкребли все звідти. Потім дістались цегли, а вона посипалася, — розповідає мешканка пошкодженого будинку Світлана.

Жити тут зараз не ризикують, бо незрозуміло, чи витримає після пожежі та удару перекриття. Тимчасово їх прихистили у сусідній школі, там і ночують.

Ми в кімнаті були, полягали, потім пішов дим клубами, від запаху ледь не задихнулися, — розповідають про момент удару подружжя Романчуків.

Теж у квартирі в момент удару була й Інна.

Я на балконі пожежу гасила, попекла ноги і пальці. Коли вже вийшла з квартири, не зрозуміла де бралися ті сили гасити пожежу, — розповідає пані Інна.

Нині в будинку вже є опалення, світло, вода. Але немає газу. Мешканці кажуть, приїжджали фахівці, оглядали пошкодження. Тепер чекають на акт.

У комунальному підприємстві Житлоінвестбуд, яке контролює відбудову будинків після ракетних атак, кажуть: на перший погляд, п’ятиповерхівка придатна до відновлення. Роботи можуть почати вже цього року.

Як приймають рішення про відбудову чи знесення будинків

Директор комунального підприємства Житлоінвестбуд-УКБ Олександр Акімов розповів, як відбувається процес затвердження відбудови:

Після завершення обстежень будуть надані проектні рішення для експертизи. Пройдемо експертизу, отримаємо позитивний висновок і будемо виконувати роботи.

Від російських ракетних атак у Києві пошкоджено вже 293 житлові будинки, більшість вибуховою хвилею. Там треба було міняти вікна та двері, лагодити дахи, на частині об’єктів роботи вже виконали, кажуть у КМДА.

16 будинків отримали серйозні руйнування — і зараз відбудову 14-ти з них майже завершують. У шістнадцятиповерхівку на Чорнобильській уламок ракети влучив ще 15 березня.

Пошкодило газову трубу, від цього був вибух, 80% квартир повністю вигоріли. Відновлювати будинок розпочали в червні, і вже за тиждень обіцяють: почнуть заселяти людей.

Відновили все повністю, відчистили, всі нові комунікації — новий стояк газовий, опалення, електрика.

Будинок панельний — перекриття підсилили, поставили нові ліфти, пожежну сигналізацію. Багатоповерхівка буде енергоефективною, бо всюди нові пластикові вікна та двері, утеплений фасад.

У кожній квартирі зробили ремонт: поклеїли шпалери, зробили підлогу, встановили сантехніку і ще буде газова плита. Комунікації підключені: є газ, опалення, вода. Не встигають підрядники завершити ще два київські будинки, де є серйозні руйнування. Продовжать наступного року.

Це будинки, які були пошкоджені пізніше, на Глибочицькій. Там виконують роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій. Нам потрібен час, десь до другого кварталу наступного року, — каже Олександр Акімов.

Мешканці готові самотужки відновлювати будинки

Складніша історія з будинком на Жилянській, куди влучив іранський дрон і загинуло четверо мешканців. Власники квартир хочуть зберегти будинок, навіть створили відповідну петицію. Втім, на думку міської влади, відновленню він не підлягає.

Попереднє обстеження стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об’єкта в цілому виявило руйнування, пошкодження та дефекти, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Конструктивні елементи й інженерні мережі будинку, як і житловий об’єкт у цілому, відновленню не підлягають.

Мешканці будинку на Жилянській об’єдналися, кажуть готові самотужки залучити архітекторів і навіть інвесторів, щоб відбудувати цей або ж звести з нуля аналогічний.

Якщо міська влада скаже, що немає коштів, чи не вистачає, чи ще щось, ми згодні залучити інвесторів, які нам допоможуть, — каже мешканка пошкодженого будинку на Жилянській Тетяна Махрінська.

У будинку на Жилянській 16 квартир, чотири зруйновані повністю. Зараз люди живуть у родичів, але кажуть — готові чекати, аби тільки їхній будинок відновлювали саме на цьому місці.

Раніше ми розповідали, скільки триватимуть відключення світла в Києві.

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