Встреча Нормандской четверки в Берлине 2022: главные заявления

Около девяти часов длилась встреча советников Нормандской четверки в Берлине, но совместного документа так и не приняли.

До поздней ночи представители Украины, Германии, Франции и России обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.

Украинскую делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, российскую — заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Представитель России на брифинге не скрывал недовольства тем, что переговоры закончились безрезультатно, и переложил всю ответственность за это на Украину.

Мол, стороны не преодолели разногласий по поводу интерпретации Минских соглашений и даже не договорились о тексте итогового заявления.

Подытожил долгие переговоры руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подробности — в Вікнах.