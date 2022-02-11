Зустріч Нормандської четвірки в Берліні 2022: головні заяви

Майже дев’ять годин тривала зустріч радників Нормандської четвірки в Берліні, але спільного документа так і не ухвалили.

До пізньої ночі представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українську делегацію очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак, російську — заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак.

Представник Росії на брифінгу не приховував невдоволення тим, що переговори закінчилися безрезультатно, та переклав усю відповідальність за це на Україну.

Мовляв, сторони не подолали розбіжностей щодо інтерпретації Мінських угод та навіть не домовилися щодо тексту підсумкової заяви.