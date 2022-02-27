Всё немного сложнее: Арестович объяснил, что современная техника и авиация не приводятся по меткам на столбы

Ранее сообщалось, что враг для координации вторжения может использовать так называемые световые отметины, поэтому украинцев призывали быть внимательными и по возможности уничтожать такие знаки.

Полиция успела создать специальный бот, извещавший об их наличии, а Киевская городская власть сообщила, что размещение таких знаков будет наказываться лишением свободы на 15 лет.

Руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга предоставил новую информацию о метках. По его мнению, такие сообщения с просьбой срывать или окрашивать отметки могут быть применены с целью распространения шпиономании. То есть быть фейком, чтобы изменить фокус внимания граждан из более важного.

Наши военные и спецслужбы отмечают и просят вас обратить внимание на следующее, что современная техника и авиация не приводятся из-за световых знаков на столбах или дорогах. Они приводятся с помощью других современных технических средств

Кроме того, Алексей Арестович попросил не бороться с подозрительными личностями. Лучшей тактикой будет сообщить о таких случаях в полицию.

Военные и спецслужбы тоже обращаются с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться силой задерживать.

Лучше обратиться в полицию, службу безопасности или военных в отношении лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать согласно протоколу спецслужб.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отличить технику ВСУ от российских оккупантов.