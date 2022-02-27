Україна

Усе трохи складніше: Арестович пояснив, що сучасна техніка й авіація не наводяться по мітках на стовпах

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Лютого 2022, 15:10

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