Усе трохи складніше: Арестович пояснив, що сучасна техніка й авіація не наводяться по мітках на стовпах

Раніше повідомлялось, що ворог для координації вторгнення може використовувати так звані світлові мітки, тому українців закликали бути уважними та за можливості знищувати такі знаки.

Поліція встигла створити спеціальний бот, який сповіщав про їх наявність, а Київська міська влада повідомила, що розміщення таких знаків каратиметься позбавленням волі на 15 років.

Керівник Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу надав нову інформацію щодо міток. На його думку, такі повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати позначки можуть бути застосовані з метою поширення шпигуноманії. Тобто бути фейком, щоб змінити фокус уваги громадян з більш важливого.

Наші військові і спецслужби зазначають і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів

Окрім того, Олексій Арестович попросив не боротися з підозрілими особами самотужки. Найкращою тактикою наразі буде повідомити про такі випадки до поліції.

Військові та спецслужби теж звертаються з проханням припинити полювання на відьом, самостійно не намагатися силоміць затримувати підозрілих осіб.

Краще звернутись до поліції, служби безпеки або військових щодо осіб, яких ви підозрюєте. І вони будуть діяти згідно з протоколом спецслужб.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відрізнити техніку ЗСУ від російських окупантів.