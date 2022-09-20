Вырывали ногти и заставляли убирать. Россияне издевались над гражданами Шри-Ланки

Почти четыре месяца россияне удерживали в плену и пытали семерых граждан Шри-Ланки. Происходили такие ужасные события в Волчанске Харьковской области.

Пленных удалось освободить после деоккупации Волчанска. Они рассказали, что оккупанты их пытали, заставляли работать, убирать за ними и выполнять их пожелания.

Они били меня, и я даже не понимал, за что. Брали за одежду и тащили куда-нибудь каждый день. В туалет позволяли ходить один раз в день на 2 минуты. Мыться один раз в пять дней на две минуты, — рассказывает гражданин Шри-Ланки.

Полиция Харьковской области сообщила, что гражданам Шри-Ланки вырывали ногти и очень сильно избивали. Зачем они это делали, никому не известно.

Как они освободились из плена и почему хотят остаться в Украине — смотрите в Вікнах.

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