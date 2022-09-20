Украина

Вырывали ногти и заставляли убирать. Россияне издевались над гражданами Шри-Ланки

Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 20 сентября 2022, 11:00

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