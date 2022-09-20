Виривали нігті та примушували прибирати. Росіяни знущалися з громадян Шрі-Ланки

Майже чотири місяці росіяни утримували у полоні та катували сімох громадян Шрі-Ланки. Відбувалися такі жахливі події у Вовчанську на Харківщині.

Полонених вдалось звільнити після деокупації Вовчанська. Вони розповіли, що окупанти їх катували, примушували працювати, прибирати за ними та виконувати їх побажання.

Вони били мене, та я навіть не розумів, за що. Брали за одяг та тягнули кудись кожного дня. До туалету дозволяли ходити один раз на день на дві хвилини. Митися один раз на п’ять днів на дві хвилини, — розповідає громадянин Шрі-Ланки.

Поліція Харківщини повідомила, що громадянам Шрі-Ланки виривали нігті та дуже сильно лупцювали. Для чого вони це робили, нікому не відомо.

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