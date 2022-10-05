Украина

Вы первые поняли, что это война не только против Украины — выступление Елены Зеленской на форуме безопасности в Варшаве

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 05 октября 2022, 11:30

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