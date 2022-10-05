Вы первые поняли, что это война не только против Украины — выступление Елены Зеленской на форуме безопасности в Варшаве

Вчера, 4 октября 2022 года, стартовал Варшавский форум безопасности. Одним из ключевых вопросов этого года стало трансатлантическое сотрудничество и совместное решение проблем стран Запада. Елена Зеленская выступила на Варшавском форуме — смотри, о чем было ее выступление, в нашем материале.

Выступление Елены Зеленской на Варшавском форуме безопасности

На ежегодной международной конференции по безопасности первая леди Украины Елена Зеленская говорила о мировой поддержке Украины. Она назвала это инвестицией в безопасность и стабильность Европы и планеты в целом.

Елена Зеленская поблагодарила народ Польши за невероятную поддержку Украины с первого же дня полномасштабной войны против России.

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Вы первые поняли, что это война не только против Украины. Это война против ценностей человека. Украина защищает мир от того, что несет за собой Россия.

Первая леди рассказала, как Россия воюет против мирных людей — на днях ракетами оккупантов убиты люди в Днепре, Запорожье. Вспомнила и о ежедневных обстрелах Криворожской ТЭС.

В то время, когда Россия охотится на мирных украинцев, я вдвойне благодарна Польше за каждую жизнь, которую вы уберегли, приютив наших людей, за каждого украинского ребенка, который проснется утром.

Елена Зеленская призвала международных партнеров не бояться занимать правильную сторону. Агрессия не должна стать языком решения вопросов в мире, а ядерный шантаж не должен стать нашей повседневной жизнью.

Мы должны сделать все, чтобы будущие поколения наших народов никогда не испытали тех страданий и ужасов, которые российские оккупанты приносят в мою страну, — призвала Елена Зеленская.

На Варшавском форуме безопасности украинскому народу присудили Премию рыцаря свободы. Ее получают те, кто способствует защите свободы, справедливости и демократии.

Сама премия является саблей генерала Казимежа Пуласского, который был польским шляхтичем и боролся за свободу польского и американского народов

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