Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України — виступ Олени Зеленської на безпековому форумі у Варшаві

Вчора, 4 жовтня 2022 року, стартував Варшавський безпековий форум. Одним із ключових цьогорічних питань стала трансатлантична співпраця та спільне вирішення проблем країн Заходу. Олена Зеленська виступила на Варшавському форумі — дивись, про що була її промова, у нашому матеріалі.

Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі

На щорічній міжнародній конференції з безпеки перша леді України Олена Зеленська говорила про світову підтримку України. Вона назвала це інвестицією в безпеку та стабільність Європи та планети загалом.

Олена Зеленська подякувала народу Польщі за неймовірну підтримку України з першого ж дня повномасштабної війни проти Росії.

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Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України. Це війна проти людських цінностей. Україна боронить світ від того, що несе за собою Росія.

Перша леді розповіла, як Росія воює проти мирних людей — днями ракетами окупантів вбито людей у Дніпрі, Запоріжжі. Згадала і про щоденні обстріли Криворізької ТЕС.

В той час, коли Росія полює на мирних українців, я подвійно вдячна Польщі за кожне життя, яке ви вберегли, прихистивши наших людей, за кожну українську дитину, яка прокинеться вранці.

Олена Зеленська закликала міжнародних партнерів не боятися займати правильну сторону. Агресія не має стати мовою розв’язання питань у світі, а ядерний шантаж не має стати нашим повсякденним життям.

Ми маємо зробити все, щоб майбутні покоління наших народів ніколи не зазнали тих страждань і жахіть, які російські окупанти приносять в мою країну, — закликала Олена Зеленська.

На Варшавському безпековому форумі українському народу присудили Премію лицаря свободи. Її отримують ті, хто сприяє захисту свободи, справедливості та демократії.

Сама премія є шаблею генерала Казімєжа Пуласького, який був польським шляхтичем і боровся за свободу польського та американського народів

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