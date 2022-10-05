Україна

Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України — виступ Олени Зеленської на безпековому форумі у Варшаві

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Жовтня 2022, 11:30

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