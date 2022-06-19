Взрывы Киевская область, Днепропетровщина и Харьков — что известно по состоянию на утро

В ночь на воскресенье, 19 июня, воздушная тревога раздавалась во многих регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Рассказываем, что известно о ситуации по состоянию на утро.
Утром 19 июня жители Киевской области сообщали о взрывах. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба прокомментировал эту информацию.
Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по враждебному воздушному объекту, – сообщил он.
Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по враждебному воздушному объекту, – сообщил он.
По словам Кулебы, пожара или задымленности в результате этого нет. К счастью, обошлось также без пострадавших.
Утром 19 июня в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Это произошло во время тушения пожара после вражеской атаки.
Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Один спасатель погиб, двое — с ожогами госпитализированы.
Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Один спасатель погиб, двое — с ожогами госпитализированы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, спасатели более 14 часов борются с пожаром.
— Эта атака наделала много беды — всего пострадали 13 человек, жизнь одного человека она забрала, — добавил Резниченко.
Местные жители сообщали о взрывах в Харькове. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, россияне продолжают обстреливать прифронтовой город Апостолово, что в Криворожском районе. Только в результате последней атаки погибли 4 человека, уничтожены или повреждены 26 домов.