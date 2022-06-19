Украина

Взрывы Киевская область, Днепропетровщина и Харьков — что известно по состоянию на утро

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 19 июня 2022, 10:15
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0:12:25
Что известно о холере в Мариуполе
Мариуполь страдает из-за отсутствия воды: Кузин рассказал о распространении холеры в оккупированном городе
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