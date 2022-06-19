Взрывы Киевская область, Днепропетровщина и Харьков — что известно по состоянию на утро

В ночь на воскресенье, 19 июня, воздушная тревога раздавалась во многих регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Рассказываем, что известно о ситуации по состоянию на утро.

Взрывы в Киевской области

Утром 19 июня жители Киевской области сообщали о взрывах. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба прокомментировал эту информацию.

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Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по враждебному воздушному объекту, – сообщил он.

По словам Кулебы, пожара или задымленности в результате этого нет. К счастью, обошлось также без пострадавших.

Взрывы в Днепропетровской области

Утром 19 июня в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Это произошло во время тушения пожара после вражеской атаки.

Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Один спасатель погиб, двое — с ожогами госпитализированы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, спасатели более 14 часов борются с пожаром.

— Эта атака наделала много беды — всего пострадали 13 человек, жизнь одного человека она забрала, — добавил Резниченко.

Взрывы в Харькове

Местные жители сообщали о взрывах в Харькове. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, россияне продолжают обстреливать прифронтовой город Апостолово, что в Криворожском районе. Только в результате последней атаки погибли 4 человека, уничтожены или повреждены 26 домов.