Вибухи на Київщині, Дніпропетровщині та в Харкові — що відомо станом на ранок

У ніч на неділю, 19 червня, повітряна тривога лунала у багатьох районах України. Повідомлялося про вибухи у Харкові, Миколаєві, на Дніпропетровщині та Київщині.

Розповідаємо, що відомо про ситуацію станом на ранок.

Вибухи на Київщині

Ранком 19 червня мешканці Київської області повідомляли про вибухи. Згодом очільник Київської ОВА Олексій Кулеба прокоментував цю інформацію.

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Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту, – повідомив він.

За словами Кулеби, пожежі чи задимленості внаслідок цього немає. На щастя, минулося також без постраждалих.

Вибухи на Дніпропетровщині

Ранком 19 червня на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом. Це сталося під час гасіння пожежі після ворожої атаки.

Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, рятувальники понад 14 годин поспіль борються з пожежею.

— Ця атака наробила багато біди — загалом постраждали 13 людей, в однієї людини забрала життя, – додав він.

Вибухи у Харкові

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у Харкові. Наразі офіційного підтвердження цій інформації немає.

Нагадаємо, нині росіяни гатять по прифронтовому місту Апостолове, що в Криворізькому районі. Тільки внаслідок останньої атаки загинули 4 людини, знищено чи пошкоджено 26 будинків.