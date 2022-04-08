Проклинают Путина и калечат себя: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Проклинают Путина! Рашисты снова готовы себя калечить, чтобы живыми вернуться на Родину.
В разговорах с родными, перехваченных СБУ, они говорят, что в России, согласно закону о фейках, можно загреметь на годы в тюрьму.
Наконец-то, на 44-е сутки масштабной войны, некоторые из российских оккупантов, хотя и не все, понимают абсурдность путинской аферы.
В телефонных разговорах они упоминают единственный действенный метод вернуться на Родину — калечить себя.
В телефонных разговорах они упоминают единственный действенный метод вернуться на Родину — калечить себя.
Мать оккупанта: — Это все мелочи, сын. Кости есть, а мясо нарастет, ничего страшного.
Также российские военные признаются, что убивают мирное население.
Оккупант: — Я снайпер, мне живым нельзя сдаваться. Поэтому в плену я точно не побываю.
Собеседница: — Вы по мирным бьете?
Оккупант: — Да! Связи нет совсем! Мы все вышки в округе перебили.
Эти поступки рашистов не останутся безнаказанными. Весь мир собирает доказательства российской жестокости. Недавно появились новые доказательства российских военных преступлений в Буче и других оккупированных городах.