Проклинают Путина и калечат себя: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Проклинают Путина! Рашисты снова готовы себя калечить, чтобы живыми вернуться на Родину.

В разговорах с родными, перехваченных СБУ, они говорят, что в России, согласно закону о фейках, можно загреметь на годы в тюрьму.

Наконец-то, на 44-е сутки масштабной войны, некоторые из российских оккупантов, хотя и не все, понимают абсурдность путинской аферы.

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В телефонных разговорах они упоминают единственный действенный метод вернуться на Родину — калечить себя.

Мать оккупанта: — Это все мелочи, сын. Кости есть, а мясо нарастет, ничего страшного.

Также российские военные признаются, что убивают мирное население.

Оккупант: — Я снайпер, мне живым нельзя сдаваться. Поэтому в плену я точно не побываю.

Собеседница: — Вы по мирным бьете?

Оккупант: — Да! Связи нет совсем! Мы все вышки в округе перебили.

Эти поступки рашистов не останутся безнаказанными. Весь мир собирает доказательства российской жестокости. Недавно появились новые доказательства российских военных преступлений в Буче и других оккупированных городах.