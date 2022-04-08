Проклинають Путіна та завдають собі каліцтв: нові перехоплені розмови окупантів від СБУ

Проклинають Путіна! Рашисти знову ладні себе калічити, аби живими повернутися на батьківщину.
У розмовах з рідними, що перехоплює СБУ, вони говорять таке, що в Росії, за законом про фейки, можна загриміти на роки до в’язниці.
Нарешті на 44-ту добу масштабної війни деякі з російських окупантів, хоч і не всі, розуміють абсурдність путінської афери.
У телефонних розмовах вони згадують єдиний дієвий метод повернутися на Батьківщину — калічити себе.
У телефонних розмовах вони згадують єдиний дієвий метод повернутися на Батьківщину — калічити себе.
Мати окупанта: — Це все дрібниці, сину. Кістки є, а м’ясо наросте, нічого страшного.
Також вони свідомо визнають, що вбивають мирне населення.
Окупант: — Я снайпер, мені живим не можна здаватися. Тому в полоні я точно не побуваю.
Співрозмовниця: — Ви по мирних б’єте?
Окупант: — Так! Зв’язку немає зовсім! Ми всі вежі в окрузі перебили.
Ці вчинки рашистів не залишаться безкарними. Весь світ збирає докази російської жорстокості. Нещодавно з’явилися нові докази російських воєнних злочинів у Бучі та інших окупованих містах.