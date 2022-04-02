Ядерные террористы покинули ЧАЭС. Что известно об отступлении и последствиях оккупации россиян

Чернобыльская атомная электростанция, которую враг оккупировал с первого дня полномасштабного вторжения, наконец-то сегодня свободна от оккупантов. Уже в ближайшую неделю в ЧАЭС должен прибыть МАГАТЭ.

Первая смена отработала под дулами автоматов 600 часов и теперь их сменили другие несокрушимые сотрудники.

Ущерб, который нанесли оккупанты, еще придется оценить мировому сообществу. Однако за свою глупость и алчность российской армии придется дорого заплатить, своим здоровьем в частности.

Ранее их уже отвозили десятками в радиологические отделения в больнице Беларуси. Поэтому даже если они не окопались в опасном Рыжем лесу, пока не подтвердило руководство ЧАЭС, то уже вдохновлялись достаточно радиационной пылью.

Детальнее о том, что сейчас происходит в зоне, смотри в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в освобожденных от оккупации городах.