Ядерні терористи покинули ЧАЕС. Що відомо про відступ та наслідки окупації росіян

Чорнобильська атомна електростанція, яку ворог окупував із першого дня повномасштабного вторгнення, нарешті сьогодні вільна від окупантів. Уже найближчого тижня до ЧАЕС має прибути МАГАТЕ.

Перша зміна відпрацювала під дулами автоматів 600 годин і тепер їх змінили інші незламні співробітники.

Шкоду, якої завдали окупанти, ще доведеться оцінити світовій спільноті. Однак за свою дурість та жадібність російській армії ще доведеться дорого заплатити, своїм здоров’ям зокрема.

Раніше їх вже відвозили десятками до радіологічних відділень у лікарні Білорусі. Тому навіть якщо вони не окопалися у небезпечному Рудому лісі, що поки не підтвердило керівництво ЧАЕС, то вже надихались вдосталь радіаційним пилом.

Детальніше про те, що зараз відбувається в зоні, дивись у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація у звільнених від окупації містах.