Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа

Накануне вступил в силу закон Украины О медиа. Его принятие было одним из требований дальнейшего продвижения Украины в ЕС.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона о новом законе и его основных положениях.

Что изменилось в медийном пространстве Украины? Национальный совет по телевидению и радиовещанию стал конвергентным регулятором медиа, то есть отныне Нацсовет контролирует не только телевидение и радио, но и печатные издания, интернет-медиа, медиасервисы.

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Например, мы не можем регулировать или влиять на YouTube, но можем общаться с администрацией таких платформ и принимать меры, если через YouTube распространяются в Украине враждебные призывы или язык вражды и т.д., — объясняет Герасимьюк.

Этот закон фактически позволяет Украине вступить в европейское информационное пространство, где действуют общие законы и правила. Украинский закон О медиа высоко оценен европейской комиссией и получил 9/10 баллов.

В настоящее время Украина успешно выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Читай, какие реформы для вступления в ЕС Украина уже внедрила.

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