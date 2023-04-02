Доступ до європейського інформаційного простору — в Україні запрацював закон Про медіа

Напередодні набув чинності закон України Про медіа. Його ухвалення було однією з вимог подальшого руху України в ЄС.

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону про новий закон та його основні положення.

Що змінилось у медійному просторі України? Національна рада з питань телебачення і радіомовлення стала конвергентним регулятором медіа, тобто відтепер Нацрада контролює не тільки телебачення та радіо, а й друковані видання, інтернет-медіа, медіасервіси.

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Наприклад, ми не можемо регулювати чи впливати на YouTube, але можемо спілкуватись з адміністрацією таких платформ і вживати заходів, якщо через YouTube поширюються в Україні ворожі заклики чи мова ворожнечі тощо, — пояснює Герасим’юк.

Цей закон фактично дозволяє Україні вступити в європейський інформаційний простір, де діють спільні закони та правила. Український закон Про медіа високо оцінений європейською комісією та отримав 9/10 балів.

На цей час Україна успішно виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Читай, які реформи для вступу в ЄС Україна вже впровадила.

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