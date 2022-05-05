Зеленский объединил обращение к двум сильным народам: Украины и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объединил обращение к двум сильным народам: народу Украины и народу Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave.

Если бы все в мире – или хотя бы подавляющее большинство – были такими же несгибаемыми, смелыми и лидерскими, как Украина и Британия, то, я уверен, мы уже покончили бы с этой войной и восстановили мир на всей нашей освобожденной территории для всех наших людей.

Но мы еще должны бороться.

Как сказал Борис Джонсон, обращаясь в Верховную Раду позавчера, мы еще пишем одну из самых победных глав нашей истории.

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Главное из обращения Зеленского:

Каждый раз, когда проходят переговоры с Соединенным Королевством, это важно для Украины. И не менее важно – для Британии.

В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

Очевидно, что Россию раздражает близость Украины и Великобритании. Следовательно, это точно означает, что мы действительно мощно защищаем свободу в Европе.

В целом за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления русских боевых самолетов в нашем небе.

На сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения – это больницы, роддома, амбулатории.

Во временно оккупированных районах Украины – на востоке и юге – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов.

Сегодня продлили спасательную операцию из Мариуполя с помощью ООН и Международного комитета Красного креста. Люди по пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из Азовстали и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю необходимую помощь.

Пока российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются. Но еще нужно вывезти оттуда гражданских – оставшихся там женщин и детей. Ожидаем действенного режима “тишины”.

Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они удерживают позиции.

Сегодня обратился к участникам Донорской конференции высокого уровня, которая прошла в Варшаве. Это также элемент нашей защиты – элемент защиты всей Европы.

Есть результат – объявлено, что на этой Конференции собрано $6,5 млрд. Но это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы восстановить нормальную жизнь на всей территории, куда Россия принесла войну.

Нужен и современный аналог Плана Маршалла для Украины. Нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институтов.

Сегодня состоялся запуск United24 – глобальной инициативы, объединяющей людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. Ее главная цель – увеличить объем пожертвований для Украины. Буквально несколько кликов – и каждый человек может приобщиться к тому направлению, которое считает наиболее полезным именно сейчас и для себя.

Ежемесячно Украина нуждается в $7 млрд на покрытие дефицита государственного бюджета. И в общей сложности уже более $600 млрд. на восстановление того, что российская армия разрушила.

11 672 наших защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту государства. А за несколько минут до этого обращения подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Смотри полное видео обращение Зеленского:

Напомним, сегодня заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар (Калина) обратился в мировое сообщество и лично к Верховному Главнокомандующему ВСУ.