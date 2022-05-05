Зеленский объединил обращение к двум сильным народам: Украины и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объединил обращение к двум сильным народам: народу Украины и народу Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave.
Если бы все в мире – или хотя бы подавляющее большинство – были такими же несгибаемыми, смелыми и лидерскими, как Украина и Британия, то, я уверен, мы уже покончили бы с этой войной и восстановили мир на всей нашей освобожденной территории для всех наших людей.
Но мы еще должны бороться.
Но мы еще должны бороться.
Как сказал Борис Джонсон, обращаясь в Верховную Раду позавчера, мы еще пишем одну из самых победных глав нашей истории.
Напомним, сегодня заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар (Калина) обратился в мировое сообщество и лично к Верховному Главнокомандующему ВСУ.