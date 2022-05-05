Зеленський об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave.
Якби всі у світі – чи хоча б переважна більшість – були такими ж незламними, сміливими й лідерськими, як Україна та Британія, то, я впевнений, ми б уже покінчили із цією війною та відновили мир на всій нашій звільненій території для всіх наших людей.
Але ми ще маємо боротися.
Але ми ще маємо боротися.
Як сказав Борис Джонсон, звертаючись до Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії.
Нагадаємо, сьогодні заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар (Калина) звернувся до світової спільноти та особисто до Верховного Головнокомандувача ЗСУ.