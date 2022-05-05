Україна

Зеленський об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 06 Травня 2022, 00:16
Виступ Зеленського

Більше відео
Новини України онлайн
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:08:05
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
Росії не вдаються ключові задуми. Денисенко про контрнаступ ЗСУ та масові удари по Україні
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час
Подовжена комендантська година замість урочистостей: які міста посилюють безпекові заходи на 9 травня
0:01:07
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
Дивитись більше

Останні відео
Новини України онлайн

Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського
Зеленський об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії
0:08:05
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
Росії не вдаються ключові задуми. Денисенко про контрнаступ ЗСУ та масові удари по Україні
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час
Подовжена комендантська година замість урочистостей: які міста посилюють безпекові заходи на 9 травня
Куди Росія вивозить українських дітей
Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей
0:01:07
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
0:03:40
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя
0:11:50
Чи почне Путін загальну мобілізацію? Відповів військовий експерт
Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського
0:12:00
Есбарго на нафту Росії від ЄС
Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС
0:03:25
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян
Більше відео
Новини України онлайн
Читати далі
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
Читати далі
Росії не вдаються ключові задуми. Денисенко про контрнаступ ЗСУ та масові удари по Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь