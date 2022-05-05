Зеленський об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні об’єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave.

Якби всі у світі – чи хоча б переважна більшість – були такими ж незламними, сміливими й лідерськими, як Україна та Британія, то, я впевнений, ми б уже покінчили із цією війною та відновили мир на всій нашій звільненій території для всіх наших людей.

Але ми ще маємо боротися.

Як сказав Борис Джонсон, звертаючись до Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії.

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Головне зі звернення Зеленського:

Щоразу, коли відбуваються переговори з Об’єднаним Королівством, це важливо для України. І не менш важливо – для Британії.

У день, коли Джонсон, виступав в українському парламенті, російська армія нанесла по Україні 15 ракетних ударів.

Очевидно, що Росію дратує близькість України й Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу в Європі.

Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі.

На сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоровʼя – це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

У тимчасово окупованих районах України – на сході й півдні – просто катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів.

Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомоги ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста. Люди на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей з Азовсталі і ще понад 300 людей із самого Маріуполя й околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують всю допомогу, яка їм потрібна.

Наразі російські обстріли й штурм Азовсталі не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок і дітей, які там залишились. Очікуємо дієвого режиму “тиші”.

Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції.

Сьогодні звернувся до учасників Донорської конференції високого рівня, яка відбулась у Варшаві. Це також елемент нашого захисту – елемент захисту всієї Європи.

Маємо результат – оголошено, що на цій Конференції зібрано $6,5 млрд. Але це лише частина того, що дійсно потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну.

Потрібен і сучасний аналог Плану Маршалла для України. Потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій.

Сьогодні ж відбувся запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об’єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. Її головна мета – збільшити обсяг пожертв для України. Буквально декілька кліків – і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і саме для себе.

Щомісячно Україна потребує до $7 млрд на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже понад $600 млрд на відновлення того, що російська армія зруйнувала.

11 672 наших захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист держави. А за кілька хвилин до цього звернення я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних сил України.

Дивись повне відео звернення Зеленського:

Нагадаємо, сьогодні заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар (Калина) звернувся до світової спільноти та особисто до Верховного Головнокомандувача ЗСУ.