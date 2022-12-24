Мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами! Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Сегодняшний праздник мы встречаем, как и все остальные дни лютой зимы, наступившей 24 февраля, в борьбе — за свое существование, за свет, за победу сил добра над злом.

В этот праздник не каждый может быть рядом с самыми родными, но за все это время мы точно стали ближе к тем, кто сейчас рядом. Остается со своим народом и президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.

— Сегодняшний день и все зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной.

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Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей — украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит Щедрик на другом языке — в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах.

А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми. Мы вернем свободу всем украинцам и украинкам.

Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!

Мы верим, что слезы сменятся радостью, за отчаянием придет надежда, а смерть будет побеждена жизнью.

Зарубежные СМИ проявляют большой интерес к Украине. Многие хотят пообщаться с президентом, первой леди, военным руководством. Поэтому они проделывают немалый путь и, несмотря на опасность, приезжают в Украину. Так, американский телеведущий Дэвид Леттерман взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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