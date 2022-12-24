Ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі! Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим

Сьогоднішнє свято ми зустрічаємо, як і всі інші дні лютої зими, що настала 24 лютого, у боротьбі — за своє існування, за світло, за перемогу сил добра над злом.

У це свято не кожен має змогу бути поряд з найріднішими, але за весь цей час ми точно стали ближчими до тих, хто зараз поряд. Залишається зі своїм народом і президент України Володимир Зеленський, який привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх.

— Сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною.

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Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей — українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує Щедрик іншою мовою — у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах.

А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей. Ми повернемо свободу всім українцям і українкам.

Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі. Христос народився! Славімо його!

Ми віримо, що сльози зміняться радістю, за відчаєм прийде надія, а смерть буде переможена життям.

Закордонні ЗМІ проявляють неабиякий інтерес до України. Багато з них хочуть поспілкуватися з президентом, першою леді, військовим керівництвом. Тому вони долають чималий шлях і, попри небезпеку, приїжджають в Україну. Так американський телеведучий Девід Леттерман взяв інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського.

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