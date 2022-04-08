Зеленский рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие

Россия может применить ядерное оружие, если будет чувствовать свою безнаказанность и превосходство, а не когда ее загонят в глухой в угол.
В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью индийскому СМИ Republic Media Network глава государства заявил, что все виды силы (в частности, энергетика, оружие, оккупация, отравление людей российскими специалистами) всегда применялись в момент, когда Москва ощущала слабость второй стороны.
И в этот момент Россия, пользуясь своей мощью и наглостью, использовала то или иное оружие.
— Поэтому использование любого оружия и ядерное не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину; не потому, что они (западные партнеры – ред.) взяли бы нас в НАТО, хотя этого не произошло, и не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты или танки.
Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество. Именно преимущество, а не то, что говорит мировая дипломатия: если она будет загнана в угол.
Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество. Именно преимущество, а не то, что говорит мировая дипломатия: если она будет загнана в угол.
Но сейчас говорить о том, что миру удалось загнать Россию в тупик рано.
Кроме того, российское руководство и верхушка хотят жить и не хотят терять власть и доверие народа.
Использование ядерного оружия приведет именно к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю, – добавил он.
Использование ядерного оружия приведет именно к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю, – добавил он.
Напомним, еще в феврале российский президент Владимир Путин пригрозил миру ядерным оружием. В Украине на такие угрозы ответили: это будет катастрофой для мира, но нас это не сломает.