Зеленський розповів, в якому разі Росія може застосувати ядерну зброю

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо відчуватиме свою безкарність та перевагу, а не коли її заженуть в кут.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network глава держави заявив, що всі види сили (зокрема, енергетика, зброя, окупація, отруєння людей російськими фахівцями) завжди траплялися в момент, коли Москва відчувала слабкість другої сторони.

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І в цей момент Росія, користуючись своєю міццю і нахабством, використовувала ту чи іншу зброю.

— Тому використання будь-якої зброї, і ядерна не виняток, буде не тому, що хтось вступиться за Україну; не тому, що вони (західні партнери — ред.) взяли би нас в НАТО, хоча цього не відбулося, і не тому, що та чи інша країна передасть нам літаки або танки.

Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли відчуватиме перевагу. Саме перевагу, а не те, що говорить світова дипломатія: якщо вони будуть загнані у кут.

Але зараз говорити про те, що світові вдалося загнати Росію в глухий кут зарано.

Крім того, російське керівництво та верхівка хочуть жити й геть не хочуть втрачати владу та власне життя.

Використання ядерної зброї призведе саме до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю, – додав він.

Нагадаємо, ще в лютому російський президент Володимир Путін пригрозив світові ядерною зброєю. В Україні на такі погрози відповіли: це буде катастрофою для світу, але нас це не зламає.