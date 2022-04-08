Зеленський розповів, в якому разі Росія може застосувати ядерну зброю

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо відчуватиме свою безкарність та перевагу, а не коли її заженуть в кут.
У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.
В інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network глава держави заявив, що всі види сили (зокрема, енергетика, зброя, окупація, отруєння людей російськими фахівцями) завжди траплялися в момент, коли Москва відчувала слабкість другої сторони.
І в цей момент Росія, користуючись своєю міццю і нахабством, використовувала ту чи іншу зброю.
— Тому використання будь-якої зброї, і ядерна не виняток, буде не тому, що хтось вступиться за Україну; не тому, що вони (західні партнери — ред.) взяли би нас в НАТО, хоча цього не відбулося, і не тому, що та чи інша країна передасть нам літаки або танки.
Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли відчуватиме перевагу. Саме перевагу, а не те, що говорить світова дипломатія: якщо вони будуть загнані у кут.
Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли відчуватиме перевагу. Саме перевагу, а не те, що говорить світова дипломатія: якщо вони будуть загнані у кут.
Але зараз говорити про те, що світові вдалося загнати Росію в глухий кут зарано.
Крім того, російське керівництво та верхівка хочуть жити й геть не хочуть втрачати владу та власне життя.
Використання ядерної зброї призведе саме до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю, – додав він.
Використання ядерної зброї призведе саме до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю, – додав він.
Нагадаємо, ще в лютому російський президент Володимир Путін пригрозив світові ядерною зброєю. В Україні на такі погрози відповіли: це буде катастрофою для світу, але нас це не зламає.