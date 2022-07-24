Жители подобного коварства не ожидали! Как Малин отстраивается после обстрела

Около месяца назад россияне разрушили железнодорожный вокзал в Малине Житомирской области. Сейчас его почти отстроили, правда, пострадавшие из-за мощных обстрелов сооружения еще не скоро будут выглядеть как новые.

Пострадали военкомат, церковь и вокзал. Некоторые здания уже снесли без надежд на восстановление.

Частный сектор разбит больше всего. Теперь комиссия оценивает ущерб жителей. Но люди, не дожидаясь помощи, ремонтируют все понемногу сами.

Жительница Малина Надежда Бушма вспоминает, что в первые дни после удара было трудно залатать дыры от повреждения, поэтому она спасала дом своими силами и искала шифер по всем мусоркам.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как иностранные страны хотят помочь отстроить города.