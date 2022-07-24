Жителі подібної підступності не очікували! Як Малин відбудовується після обстрілу

Близько місяця тому росіяни розгатили залізничний вокзал у Малині, на Житомирщині. Зараз його майже відбудували, щоправда, споруди, які постраждали через потужні обстріли, ще нескоро матимуть вигляд нових.

Постраждали військкомат, церква та вокзал. Деякі будівлі вже знесли без надії на відновлення.

Приватний сектор розтрощений чи не найбільше. Тепер комісія оцінює збитки мешканців. Та люди, не чекаючи допомоги, ремонтують усе потроху самі.

Жителька Малина Надія Бушма згадує, що в перші дні після удару було важко залатати діри від пошкодження, тому вона рятувала оселю своїми силами та шукала шифер по всіх смітниках.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як іноземні країни хочуть допомогти відбудувати міста.