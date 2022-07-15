Відновлення України близько: як іноземні країни хочуть допомогти відбудувати міста

Країни світу оголошують, що хочуть взяти шефство над певними містами та регіонами України під час відновлення. Про цікавість до Малина на Житомирщині оголосила Естонія.

Тайвань вивчає, чим може допомогти Бучі. Одними з перших регіон для себе обрали й данці. Президент України Володимир Зеленський запропонував Данському парламенту опікуватися Миколаєвом.

Під час візиту до України прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна офіційно згодна очолити відновлення Миколаєва.

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Міністр клімату та енергетики Данії Дан Йоргенсен, своєю чергою, заявив, що його країна буде завжди поруч з Україною.

Ми зробимо так багато, як зможемо, і у стількох регіонах, скількох зможемо. І ми вже вивчаємо, як енергетична інфраструктура, енергоефективність можуть стати частиною пакета допомоги.

Данська промисловість чекає на сигнал. У них є технології, й вони хочуть перетворити Україну на виставку найкращих досягнень. На думку посадовців, відбудова нашої держави — це прекрасна ідея використати світові гроші на побудову найсучаснішої системи.

Які технології використає Данія для відновлення України

Данці — лідери в Європі за системами опалення. Вони є прихильниками центральних систем, але це не іржаві труби, якими тече окріп температурою 130 °С. У їхніх магістралях — 65 °С. І саме таке пропонують робити в Україні, особливо там, де старі системи зруйновані.

Генерують тепло всі фермерські господарства, місцеві очисні споруди та навіть супермаркети. Їхні холодильники конденсують тепло, яке збирають докупи в систему. Це називається скидне тепло. А ще тут навчилися опалювати оселі морем.

Ще одна данська цікавинка, яка була б дуже корисна в Миколаєві — це паром, який може возити вантажі, скажімо, до українського Криму.

Єврочиновники кажуть, що допомога буде колосальною. Особливо там, де це стосується спільного блага. Ті ж системи опалення, публічний транспорт. Ще й усе це добре лягає в Європейський зелений перехід — боротьбу з кліматичними змінами.

Єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон говорить, що вже було презентовано план допомоги Україні у відновленні як самої країни, так і економіки.

Це важливо, щоб у цей час була позитивна перспектива. Була надія та бачення майбутнього для українців.

Однак не лише Данія застосує усі свої напрацювання, щоб відбудувати нашу державу для подальшого процвітання. Читай, які країни дали гарантії на відновлення України.

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