Восстановление Украины близко: как иностранные страны хотят помочь отстроить города

Страны мира объявляют, что хотят взять шефство над городами и регионами Украины во время восстановления. Об интересе к Малину Житомирской области объявила Эстония.

Тайвань изучает, чем может помочь Буче. Одними из первых регион для себя выбрали и датчане. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Датскому парламенту взять под опеку Николаев.

Во время визита в Украину премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна официально согласна возглавить восстановление Николаева.

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Министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен в свою очередь заявил, что его страна будет всегда рядом с Украиной.

Мы сделаем так много, как сможем, и в стольких регионах, во скольких сможем. И мы уже изучаем, как энергетическая инфраструктура, энергоэффективность могут стать частью пакета помощи.

Датская промышленность ждет сигнал. У них есть технологии, и они хотят превратить Украину в выставку лучших достижений. По мнению чиновников, восстановление нашего государства — это прекрасная идея использовать мировые деньги для построения самой современной системы.

Какие технологии использует Дания для восстановления Украины

Датчане — лидеры по системам отопления. Они являются приверженцами централизованных систем, но это не ржавые трубы, по которым течет кипяток температурой 130 °С. В их магистралях — 65 °С. И именно так предлагают делать в Украине, особенно там, где старые системы разрушены.

Генерируют тепло все фермерские хозяйства, местные очистные сооружения и даже супермаркеты. Их холодильники конденсируют тепло, которое собирают в кучу в систему. Это называется сбросное тепло. А еще здесь научились отапливать дома морем.

Еще одно датское изобретение, что было бы очень полезно в Николаеве — это паром, который может возить грузы, скажем, в украинский Крым.

Еврочиновники говорят, что помощь будет колоссальной. Особенно там, где это касается общего блага. Те же системы отопления, публичный транспорт. Еще все это хорошо ложится в Европейский зеленый переход — борьбу с климатическими изменениями.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорит, что уже был презентован план помощи Украине в восстановлении как самой страны, так и ее экономики.

Это важно, чтобы в это время была положительная перспектива. Была надежда и видение будущего для украинцев.

Однако не только Дания применит все свои наработки, чтобы восстановить наше государство для дальнейшего процветания. Читай, какие страны дали гарантии восстановления Украины.

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