Нужна даже гуманитариям. Знают ли украинцы математику и как ее изучают в Украине

Математика — именно этот предмет является базовым для любых прикладных профессий.

И для нашего государства, которое в будущем ожидает послевоенное восстановление, это крайне актуально.

В Министерстве образования согласны — математику нужно популяризировать.

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Для развития математики в стране нам нужно, чтобы дети уже сегодня ходили в новую академию наук и различные кружки, — говорит генеральный директор высшего образования МОН Украины Олег Шаров

Государство даже разработало стратегию для этого. Но помешала война. Так почему знание точных наук — это обязанность даже так называемых гуманитариев, смотри в сюжете.

Смотреть по теме Каким должно быть образование во время войны — мысли и советы родителей Родители говорят о несовершенной системе обучения и просят вовлекать их в процесс и больше разъяснять детям.

Война еще в разгаре, но пора думать, кто будет восстанавливать страну, как можно удержать молодежь и отстроить страну.

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