Нужна даже гуманитариям. Знают ли украинцы математику и как ее изучают в Украине

Математика — именно этот предмет является базовым для любых прикладных профессий.
И для нашего государства, которое в будущем ожидает послевоенное восстановление, это крайне актуально.
В Министерстве образования согласны — математику нужно популяризировать.
Для развития математики в стране нам нужно, чтобы дети уже сегодня ходили в новую академию наук и различные кружки, — говорит генеральный директор высшего образования МОН Украины Олег Шаров
Для развития математики в стране нам нужно, чтобы дети уже сегодня ходили в новую академию наук и различные кружки, — говорит генеральный директор высшего образования МОН Украины Олег Шаров
Государство даже разработало стратегию для этого. Но помешала война. Так почему знание точных наук — это обязанность даже так называемых гуманитариев, смотри в сюжете.
Война еще в разгаре, но пора думать, кто будет восстанавливать страну, как можно удержать молодежь и отстроить страну.
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