Україна

Потрібна навіть гуманітаріям. Чи знають українці математику та як її вивчають в Україні

Єгор Ромахло 07 Липня 2022, 10:00

Більше відео
0:06:00
Проєкт UNITED24
Армія дронів: на новий проєкт від UNITED24, Мінцифри та Генштабу вже зібрали 200 мільйонів гривень
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 7 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 липня
0:02:17
Нові перехоплені розмови окупантів
“Я хочу додому! Мене все дістало!”: в окупантів справжня істерика після побаченого на війні в Україні. Нові перехоплені розмови
0:02:43
Львівські собаки збирають гроші на автомобіль кінологам
Допомагають всі! Гроші на автівку кінологам збирають навіть собаки
Дивитись більше

Останні відео
0:07:08
Андрій Шимановський: як блогер просуває українську мову у Tik Tok

Навчайся швидко та весело! Як блогер Андрій Шимановський просуває українську мову у Tik Tok
0:03:50
Математика в Україні
Потрібна навіть гуманітаріям. Чи знають українці математику та як її вивчають в Україні
0:02:57
Відновлення Київщини
Київщина постає з попелу: як волонтери взялися відновлювати зруйновану окупантами інфраструктуру
0:06:00
Проєкт UNITED24
Армія дронів: на новий проєкт від UNITED24, Мінцифри та Генштабу вже зібрали 200 мільйонів гривень
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 7 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 липня
0:02:17
Нові перехоплені розмови окупантів
“Я хочу додому! Мене все дістало!”: в окупантів справжня істерика після побаченого на війні в Україні. Нові перехоплені розмови
0:02:43
Львівські собаки збирають гроші на автомобіль кінологам
Допомагають всі! Гроші на автівку кінологам збирають навіть собаки
0:03:51
Біженці організували аматорський театр в Ужгороді
Ужгород і Компанія: як аматорський театр на Закарпатті став порятунком для переселенців з гарячих точок
0:03:30
Перехоплені розмови російських військових
Полковники за гроші видають свої ж позиції! Перехоплені розмови окупантів з рідними
0:08:43
Яка форма навчання буде у 2022 році
Офлайн чи онлайн? Якою буде форма навчання в Україні та за яких умов відкриють школи
Більше відео
Андрій Шимановський: як блогер просуває українську мову у Tik Tok
Читати далі
Навчайся швидко та весело! Як блогер Андрій Шимановський просуває українську мову у Tik Tok
Відновлення Київщини
Читати далі
Київщина постає з попелу: як волонтери взялися відновлювати зруйновану окупантами інфраструктуру

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь