Потрібна навіть гуманітаріям. Чи знають українці математику та як її вивчають в Україні

Математика — саме цей предмет є базовим для будь-яких прикладних професій.

І для нашої держави, на яку в майбутньому очікує величезна післявоєнна відбудова, це вкрай актуально.

Для розвитку математики в країні нам потрібно, щоб діти вже сьогодні ходили до нової академії наук та різних гуртків, — зазначив генеральний директор вищої освіти МОН України Олег Шаров

У Міністерстві освіти згодні — математику потрібно популяризувати.

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Держава навіть розробила стратегію для цього. Та завадила війна. Тож чому знання точних наук це обов’язок навіть так званих гуманітаріїв — дивись у сюжеті.

Війна ще у розпалі, але вже час думати, хто відновлюватиме країну, тож як можна утримати молодь та відбудувати країну ми розповідаємо у відео.

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