Останнє десятиліття офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень — ООН

Сьогодні, 23 березня 2026 року, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН оприлюднила звіт, який підтверджує критичний стан глобального клімату. Період з 2015 по 2025 рік офіційно визнано найспекотнішим десятиліттям за всю історію метеорологічних спостережень, що ведуться з 1850 року.

Фахівці зазначають, що планета не просто нагрівається, а стрімко виходить за межі своїх фізичних можливостей, що створює безпрецедентні ризики для світової екосистеми.

ВМО ООН оприлюднила дані про стан глобального клімату

Найбільш тривожним показником у звіті став 2024 рік, який побив усі попередні температурні антирекорди. Середня глобальна температура тоді перевищила доіндустріальний рівень на 1,55°C, що фактично підвело людство до критичної межі, визначеної міжнародними кліматичними угодами.

Попередній рік також увійшов до трійки найтепліших в історії зі зростанням температури на 1,43°C. Метеорологи підкреслюють, що така динаміка свідчить про незворотність процесів глобального потепління за відсутності негайних дій.

Одним із найнебезпечніших наслідків температурних аномалій стало катастрофічне танення льодовиків. Втрата їхньої маси у ключових регіонах планети увійшла до п’ятірки найгірших показників за весь час моніторингу.

Особливо критична ситуація зафіксована в Ісландії та Північній Америці, де швидкість скорочення крижаного покриву безпосередньо загрожує рівню Світового океану.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш охарактеризував стан глобального клімату як надзвичайний, наголосивши, що планета перебуває у стані “червоної тривоги”, оскільки всі ключові кліматичні показники сигналізують про небезпеку для подальшого існування звичного способу життя людини.

