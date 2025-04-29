Авто

Чому машина б’є струмом: що відбувається насправді та як це виправити

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 16:45
чому машина б'ється струмом
Фото Pexels
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