Чому машина б’є струмом: що відбувається насправді та як це виправити

Коли ти виходиш з автомобіля або торкаєшся його дверей і тебе б’є струмом — це не вада машини, а результат скупчення статичної електрики. І хоча це не смертельно, відчуття неприємне.

Пояснюємо докладно, чому так трапляється, що машина б’є струмом, як запобігти цьому, і що робити, якщо не хочеш більше відчувати подібне.

Чому машина б’є струмом

То, що тобі здається ударом струмом, насправді — розряд статичної електрики, а не справжній струм з проводки. Усе починається з тертя: коли ти сідаєш у машину або рухаєшся в салоні, твій одяг треться об сидіння. Особливо, якщо це синтетика чи фліс — вони здатні накопичувати заряд.

Сам автомобіль, особливо взимку чи в суху погоду, теж не дає цій електриці кудись подітися. Гума шин ізолює машину від землі, тому заряд не зникає, а лишається на тобі або на кузові. Коли ти торкаєшся металевої частини — відбувається мікро-розряд, і ти відчуваєш той самий удар.

Особливо часто це трапляється в холодну пору року, коли повітря сухе, а ти вдягнений (-а) у синтетичний верхній одяг. Проте вихід є.

Машина б’є струмом — що робити

Якщо це — твоя проблема, спробуй скористатися одним зі способів:

Зміни послідовність виходу з авто

Це найпростіше: спочатку доторкнися до дверей рукою, а потім вийди з машини, не відпускаючи метал. Таким чином електрика буде передана поступово — ти її навіть не відчуєш. Більшість ударів відбувається, коли ти повністю вийшов (-ла) і вже потім торкаєшся дверей.

Використовуй антистатичні стрічки або ланцюжки

Це спеціальні гумові стрічки з металевими вставками, які чіпляють до днища або заднього бампера машини і які торкаються землі. Вони відводять статичну електрику з кузова в землю, не даючи струму накопичуватись. Цей метод дуже простий, але дієвий.

Віддай перевагу натуральному одягу

Якщо носиш одяг із синтетичних матеріалів, він точно накопичить заряд. Натуральні тканини, такі як бавовна чи шерсть електризуються значно менше, і ти відчуєш, що машина вже не б’є струмом.

Оброби салон та одяг антистатиком

Якщо сидіння твоєї автівки вкриті синтетикою або іншою тканиною, яка має властивість електризуватися, то не дивуйся, що машина б’є струмом. Щоб цього не було, спробуй обробити їх антистатичним спреєм, який продають для одягу. Це не дозволить накопичуватися електриці.

Зволожуй повітря

Сухе повітря — ідеальне для створення статичної електрики. Якщо машина б’є струмом, у салоні можна поставити міні-зволожувач або хоча б час від часу обприскувати повітря — це також трохи допомагає.

І пам’ятай: насправді не машина б’є струмом, ти б’єш себе сам (-а). Просто автомобіль — ідеальний конденсатор, який допомагає цьому заряду накопичитись і раптово зникнути через твої пальці.

Рішення просте: торкайся металу до виходу, або постав заземлювальну стрічку — і забудь, що машина б’є тебе струмом.

Дізнайся також, як вберегтися від іншого потужного джерела електрики — блискавки, і як захистити себе під час грози.

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