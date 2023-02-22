ChatGPT: як користуватись і як зареєструватися

Нещодавно на території України почав працювати ChatGPT. Чат-бот зі штучним інтелектом став справжньою сенсацією та популярною іграшкою для багатьох. Як користуватися Chat GPT і що це таке — читай у матеріалі.

Що таке Chat GPT

ChatGPT є системою чат-ботів, яка вміє обговорювати та видавати відповіді на запити, ніби жива людина. Також він індивідуально підбирає стиль спілкування, виходячи з питань. Якщо ти напишеш: напиши вірш про тарілку, він зробить це за кілька хвилин.

Chat GPT: як користуватися та встановити

Щоб скористатися системою, спочатку потрібно її встановити. Для цього слідуй покроковій інструкції:

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Зайди на сайт OpenAI та зареєструйся. Введи запит після реєстрації. Користуйся запитом. Важливо, що запит потрібно вводити не новий (не про те, що сталося вчора), адже чат розробляється досі та не знає про те, що сталося у світі після 2021 року.

ChatGPT: як користуватися

Колишній керівник Міністерства економіки Тимофій Мілованов у своїх соцмережах дав коротку інструкцію щодо використання ChatGPT:

Перше питання, яке багато людей ставлять: Хто такий…? Після цього можна пограти та спробувати переписати цей текст, як тобі подобається. Можна використовувати команди: заміни це на це, додай це, прибери це, зроби текст більш емоційним та людяним на 20%, перепиши текст у стилі Тараса Шевченка. На твою думку, чого не вистачає в цьому описі тощо. Чат — це помічник. Дуже ввічливий. Тобто, якими є твої питання, такими будуть і відповіді. Якщо вони сильні, то відповіді будуть цікаві. Якщо слабкі — то відповіддю буде “вода”. Чат добре розуміється на структурі, але не в контенті. Більшість людей починає його використовувати як Google. Але тут він працює погано. Зате він дуже добре все структурує текст, пропонуватиме фреймворки або буде використовувати фреймворки, які ти йому даєш. Наприклад, його можна попросити написати структуру резюме чи стратегічного плану розвитку ради директорів. Про чат можна думати як про помічника, який прискорює твою роботу. Але він не може вигадати кінцевий продукт. За це відповідаєш ти. Можна використати три підходи до завдань чату. Перший — прямий підхід. Коли просиш його щось зробити. Але це — найслабший варіант співробітництва. Застосовуй його, коли не маєш часу. Інший підхід, коли ти пишеш досить докладний і великий запит. Він починається з контексту, в якому ти описуєш, про що взагалі йдеться. Потім описуєш роль чату. Наприклад: я хочу, щоб ти був консультантом з маркетингу для моєї компанії. Потім даєш йому конкретне завдання. І потім пояснюєш, в якому форматі хотів би одержати відповідь. Третій підхід — це коли ти пояснюєш йому все, як у попередньому підході, але просиш поставити мені запитання, щоб він міг виконати завдання якісно. Тоді ти відповідаєш на запитання. І вже потім — він виконує завдання.

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