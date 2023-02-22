ChatGPT: як користуватись і як зареєструватися

Нещодавно на території України почав працювати ChatGPT. Чат-бот зі штучним інтелектом став справжньою сенсацією та популярною іграшкою для багатьох. Як користуватися Chat GPT і що це таке — читай у матеріалі.
ChatGPT є системою чат-ботів, яка вміє обговорювати та видавати відповіді на запити, ніби жива людина. Також він індивідуально підбирає стиль спілкування, виходячи з питань. Якщо ти напишеш: напиши вірш про тарілку, він зробить це за кілька хвилин.
Щоб скористатися системою, спочатку потрібно її встановити. Для цього слідуй покроковій інструкції:
Важливо, що запит потрібно вводити не новий (не про те, що сталося вчора), адже чат розробляється досі та не знає про те, що сталося у світі після 2021 року.
Колишній керівник Міністерства економіки Тимофій Мілованов у своїх соцмережах дав коротку інструкцію щодо використання ChatGPT:
Якщо сьогодні ти не бажаєш знайомитись з новими технологіями, то завжди можна провести час за гарною книжкою. Читай топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу.
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