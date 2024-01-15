Комусь принесе прибуток, а комусь — звільнення? Як штучний інтелект вплине на ринок праці у світі

Штучний інтелект продовжує широко застосовуватись фахівцями різних професій. Тому Міжнародний валютний фонд вирішив дослідити, яким може бути його вплив у майбутньому на формування ринку праці.

За словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, у більшості сценаріїв штучний інтелект може погіршити загальну нерівність, що може спричинити соціальну напруженість. Тому посадовиця порадила політикам вже звернути увагу на цей аспект.

Як штучний інтелект може вплинути на ринок праці

На думку фахівців МВФ, у розвинених країнах практично 60% робочих місць можуть зазнати впливу штучного інтелекту. Майже половина представників цих професій зможуть отримувати вигоду від роботи з ШІ.

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Однак в інших випадках наявність цієї технології може знизити попит на деяких фахівців, що може призвести до скорочень та зменшення заробітної плати.

У країнах з економікою, яка розвивається, вплив ШІ буде трохи меншим — 40%. А ось у державах з низьким рівнем доходу він становитиме 26%.

Ці дані свідчать про те, що країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються, стикаються з меншою кількістю негайних руйнувань, спричинених штучним інтелектом.

Водночас така різниця у показниках впливу може призвести до ситуації, коли технологія штучного інтелекту та різний рівень його застосування може призвести до поглиблення нерівності між країнами та їхнім розвитком.

Раніше ми також розповідали, як російська пропаганда використовує штучний інтелект проти українців.

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