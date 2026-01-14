Календар рибалки на січень 2026: в які дні більші шанси спіймати здобич

У січні на водоймах зазвичай утворюється товстий шар льоду, і водночас активність риби знижується, через що сприятливих днів для рибалки значно менше, ніж в інші місяці. Читай у матеріалі, який календар рибалки на січень 2026 та в які дні варто утриматись від походу за рибою.

Місячний календар рибалки на січень 2026: сприятливі дні

У січні буде лише 7 днів, які будуть найкращими для риболовлі, і більшість з них припадають аж ні кінець місяця: 6, 7 та з 21 по 25 числа ти матимеш великі шанси на успіх та вилов хорошої риби.

Також будуть сприятливі дні, але тут шанси зменшуються: 5, 11-14, 27 та 28 січня ти можеш сходити до водойми на рибалку, однак вже менш імовірно, що ти зможеш зловити здобич.

Місячний календар рибалки в січні 2026: несприятливі дні

Більшість днів цього місяця будуть несприятливими для рибалки, тому в ці дати варто утриматись від ловлі здобичі: 1-4, 15-19 та 31 січня шанси того, що ти щось зловиш, майже дорівнюють нулю, тому в ці краще побути вдома або ж зайнятись іншими справами.

5, 11-14, 29 та 30 числа дні теж будуть не надто вдалими для рибалки, хоч і шанси на здобич будуть дещо вищими. Однак попри це, краще обрати дату серед сприятливих днів, адже ніколи не є приємним повертатися додому без риби в сітці.

Календар рибалки в січні 2026 року: поради, яких краще дотриматись

У перший місяць року більшість видів риб збираються у великі зграї, а отже основне завдання для рибалки — це знайти їх.

Зазначимо, що в цей період найбільшим активним буде окунь — він збирається в зграї біля височин водойми або біля трави, що вимагатиме пошуку вдалої лунки, а також використання балансирів та вертикальних блешень.

Щука триматиметься біля корчів, водночас уникаючи сильної течії. В січні ця риба менш активна ніж зазвичай, тому її варто ловити на жерлиці разом з живцем, але воно має бути малорухливим.

