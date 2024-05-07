Коли садити огірки у травні 2024: сприятливі та заборонені дати

Ти плануєш посадити у травні огірки, але не знаєш найкращих дат для щедрого врожаю? Орієнтуйся за місячним календарем — огірки, як й інша городина, мають у ньому свої особливі дні посадки. Коли у травні 2024 садити огірки — читай у нашому матеріалі.

У травні зазвичай у відкритий ґрунт висаджують вже готову розсаду — вирощені з неї огірочки швидко підуть в ріст, будуть сильними та невдовзі порадують тебе першими хрумкими плодами.

Але якщо ти плануєш вирощувати огірки з насіння одразу у відкритому ґрунті, травень — саме час для посадки, адже земля вже добре прогрілася.

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Та у який би спосіб ти не саджав (-ла) огірки, зроби посадку за місячним календарем.

Коли садити огірки у травні 2024 року за місячним календарем

Місяць має чотири активні фази, дві з яких є продуктивними для врожаю, а дві інших — ні. У фазі місяця, який росте, найкраще розростається верхня, наземна частина рослини.

А от у фазі між повнею та молодиком, у ріст краще йде коріння.

На молодик і повню краще утриматися від будь-яких посадок.

За місячним посівним календарем на травень 2024 року, найкращими датами для посадки огірків будуть 9-13 травня, 17-22 травня.

Загалом, усі дії, пов’язані з рослинами, краще проводити на місяць, що росте.

Категорично заборонено висаджувати огірки в дні повного і нового місяця. Не можна саджати на молодик — 8 травня 2024 року та на повний місяць — 23 травня 2024 року.

А от про те, як правильно цього року сіяти огірки, якої температури дочекатися, аби висіяти їх у відкритий ґрунт, можеш почитати в іншому нашому матеріалі.

Як садити огірки на розсаду насінням: корисні поради

Якщо ти саджаєш огірки в травні у відкритий ґрунт насінням, прорости їх для швидкого проростання:

розведи марганцівку з водою до появи рожевого кольору;

опусти в розчин насіння, почекай півгодини;

промий теплою проточною водою;

розклади на блюдце мокру серветку або марлю;

рівномірно розклади по ній насіння;

постав блюдце в тепле місце.

Через кілька днів твоє насіння “проклюнеться” і буде готове до посадки.

А якщо ти хочеш посадити огірки у відкритий ґрунт насінням і бути певним (-ою), що воно не замерзне через випадкові травневі заморозки, скористайся оригінальним способом посадки під пластикові пляшки.

Раніше ми писали, що покласти в лунку при посадці огірків: поради для різних типів ґрунтів та екологічні добрива для покращення врожаю.

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