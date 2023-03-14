Ще трішки і можна саджати! Коли сіяти горох у відкритий ґрунт та як це зробити — корисні поради

Уже пройшла половина березня, а отже сезон саду і городу у повному розпалі. Якщо ти ще не визначився (-лася), що саме хочеш вирощувати цього року, радимо придивитися до гороху. Сьогодні ми розповімо тобі про те, коли потрібно сіяти горох у відкритий ґрунт.

Коли сіяти горох у відкритий ґрунт навесні 2023

Час сівби гороху у відкритий ґрунт залежить від кліматичних умов та регіону, де ти проживаєш.

Загалом горох краще сіяти відразу після того, як земля прогріється і зникне загроза заморожування.

В Україні сіяти горох можна уже на початку весни, коли земля вже не замерзла, але ще не стала занадто теплою. Це зазвичай буває в кінці березня або на початку квітня.

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Важливо враховувати, що горох — це рослина, що любить прохолоду. Тому, якщо засіяти його надто пізньою весною, то врожай може бути меншим.

Найкраще сіяти горох у ґрунт після таких рослин як: картопля, помідор, гарбуз, капуста та огірок.

Небажаними для гороху попередниками є боби, соя, сочевиця, квасоля і сам горох.

Як посадити горох у відкритий ґрунт навесні

Підготуй ґрунт

Горох вимагає родючого, добре дренованого ґрунту з нейтральним або слабкокислим рівнем pH. Перед посівом перекопай ділянку, додай добрива та розпуши ґрунт.

Підготуй насіння

Перед посівом змочи насіння водою на декілька годин, щоб прискорити процес проростання.

Посів насіння

Викопай борозни глибиною близько 3 см та розміщуй насіння з відстанню 8-10 см між рослинами. Засип насіння землею та легко наступи ногою.

Забезпечуй достатнє зволоження

Рослину необхідно регулярно зволожувати, особливо в період проростання.

Доглядай за рослинами

Після проростання рослинки потребують підживлення. Використовуй добрива з високим вмістом азоту та калію. Також варто регулярно прополювати ґрунт від бур’янів.

Збирай урожай

Горох зазвичай готовий до збирання через 60-90 днів після посіву, та усе залежить від конкретного сорту гороху. Перед збиранням перевір, чи вже з’явилися стручки на рослинах, та збери їх, якщо вони дозріли.

Та не зупиняйся на горошку! Радимо посадити на городі ще різні овочі, наприклад, картоплю. Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні — поради для гарного врожаю.

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