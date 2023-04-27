Дочекайся правильного моменту: коли садити помідори у відкритий ґрунт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Квітня 2023, 21:30
Коли висаджувати розсаду помідор у відкритий ґрунт
Фото: Pexels

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